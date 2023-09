USV Oed/Zeillern will nach vier Runden im „Sonnenschein“ die Begeisterung hochhalten

Details Mittwoch, 06. September 2023 11:50

Wer hätte gedacht, dass nach vier gespielten Runden in der Gebietsliga West der USV Oed/Zeillern von der Spitze der Tabelle lachen würde? Die Elf von Trainer Rudolf Lang erspielte sich bislang zehn Punkte – mehr als jedes andere Team der Liga. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und den Coach der Oeder nach seiner Einschätzung zum Traumstart gefragt. Ebenso spricht Rudolf Lang im Interview über aktuelle Themen im Trainingsalltag sowie die kommende Aufgabe, wenn es gegen den ATSV Schönfeld-Tausendblum geht.

Ligaportal: Herr Lang, wie ist aus Ihrer Sicht dieser, von außen betrachtet famose, Start einzuordnen?

Rudolf Lang: Unser Ziel war es, zum Start nicht gleich wieder hinten in den Abstiegsstrudel reinzukommen, sondern uns einmal fernzuhalten. Das ist uns mit unserem Start ganz gut gelungen, jetzt haben wir ein paar Mal gewonnen, wir wissen das aber trotzdem genau einzuordnen. Wenn du dreimal verlierst, stehst du wieder irgendwo. Die Punkte, die wir jetzt machen, brauchen wir im Frühjahr nicht zu machen. Unser Ziel ist es nach wie vor, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, das hört sich natürlich blöd an, wenn du Erster bist. Es ist aber eine Momentaufnahme, bei uns scheint momentan die Sonne, es kommt aber sicher auch der Regen, darum wissen wir das einzuordnen. Es wäre natürlich schön, wenn wir zwischen Platz sieben und neun sein könnten, das ist aber noch ein weiter Weg.

Ligaportal: Was sind aktuell die Themen im Trainingsalltag, gibt es etwa an manchen Stellen trotz des Laufs noch Verbesserungspotenzial?

Rudolf Lang: Verbesserungspotenzial gibt es natürlich immer, keine Frage. Man muss aber trotzdem mal zu den Spielern sagen, dass das super ist, was sie gemacht haben, weil es auch so ist. Wir stehen in der Defensive, was immer unser Manko war, momentan sehr gut, und nach vorne sind wir extrem gefährlich, haben bisher die meisten Tore geschossen. Wichtig ist für uns, die Begeisterung, die momentan herrscht, so lange wie möglich hochzuhalten, wir können Spaß dabei haben, man muss die Gunst der Stunde nutzen. Es gibt jetzt keine Themen, wo ich sage, hier müssen wir ansetzen, wir hatten in der Vorbereitung gesehen, dass wir defensiv geschwächelt haben, das ist jetzt gut stabilisiert. Es ist jeder bereit, für den anderen zu kämpfen, das macht das Kollektiv aus und ist sicher auch der Grund, warum wir gerade so gut abschneiden.

Ligaportal: Bleibt uns noch, über die nächste sportliche Aufgabe zu sprechen!

Rudolf Lang: Schönfeld-Tausendblum hat einen kleinen Platz, dort kannst du sicher nicht spielerisch glänzen. Wir haben voriges Jahr dort eine Packung bekommen, das wollen wir heuer auf keinen Fall, ich sage einmal, dass jeder Ausgang möglich ist. Der Platz ist wie gesagt klein, es kann so schnell etwas passieren. Wir haben nicht den großen Stress oder Druck, wir nehmen es, wie es ist. Wir können verlieren, ein X machen, können aber auch gewinnen, es ist für uns alles möglich.

