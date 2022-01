"Schritt Richtung großen Fußball" bei SKU Amateuren

Details Samstag, 29. Januar 2022 09:48

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Milan Vukovic, Trainer der SKU Amstetten Amateure, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der Gebietsliga West nach sechs Siegen, vier Remis und drei Niederlagen mit 22 Punkten auf Rang vier. Für Ex-Torjäger Vukovic steht bei der zweiten Mannschaft des SKU aber ganz klar die Entwicklung seiner jungen Talente im Vordergrund: "Sie sollen einen Schritt Richtung großen Fußball machen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Milan Vukovic: "Von den Ergebnissen her sind wir nicht unbedingt zufrieden. Man muss aber anmerken, dass bei uns der älteste Spieler ein Tormann mit 21 Jahren ist. Bei uns spielen sogar zwei 15-jährige Burschen. Wir haben es trotzdem geschafft, dass wir uns schnell entwickeln. Für ganz oben fehlt uns aber derzeit die Routine."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim SKU allgemein?

Vukovic: "Die Stimmung ist in Ordnung. Der Verein unterstützt uns bei dem Weg. Die Entwicklung steht im Vordergrund. Das Klima in der Kabine und die Arbeitsmoral passen super. Alle wissen, dass wir mehr erreichen wollen."

Schnuppern und etablieren statt Zugänge

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Vukovic: "Wir werden keine Zugänge holen. Stattdessen werden wir ein paar Jungs aus dem eigenen Nachwuchs schnuppern lassen. Dann schauen wir, wie sie sich etablieren. Einige meiner Spieler werden zudem am Training mit der Kampfmannschaft teilnehmen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Vukovic: "Tom Zefi fehlt uns wegen einer langen Verletzung schon seit Saisonbeginn. Auch Kapitän Stefan Willersberger war leider fast die ganze Hinrunde verletzt. Sonst haben wir den Herbst aber ohne Probleme gestaltet."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Vukovic: "Wir wollen jedes Spiel gewinnen und dabei guten Fußball anbieten. Mein Wunsch ist, dass sich jeder Spieler von uns verbessert und einen Schritt Richtung großen Fußball macht."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Vukovic: "Ich sehe keinen Grund für einen Abbruch. Weder damals noch jetzt."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Vukovic: "Wir haben als Vierter bereits 17 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Da musste bei Lilienfeld schon ein totaler Kollaps passieren, damit wir da noch ein Wort mitreden können. Wir werden zwar bereit sein, aber wir sind auch Realisten. Ich denke, dass außer Lilienfeld nur mehr Hainfeld eine Chance auf den Titel hat."