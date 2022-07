TSV Grein will Leistungen der vergangenen Saison bestätigen

Details Mittwoch, 20. Juli 2022 09:45

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei der TSV Grein mit dem sportlichen Leiter Wolfgang Kleinbruckner an der Reihe. Grein belegte in der abgelaufenen Spielzeit in der Gebietsliga West nach 17 Siegen und neun Niederlagen mit 51 Punkten den zweiten Platz in der Endtabelle. Ganz oder gar nicht war dabei die Devise des Vizemeisters, der in 26 Saisonspielen kein einziges Remis verzeichnete! "Mit dem zweiten Platz in der abgelaufenen Saison sind wir natürlich sehr zufrieden und über unseren Erwartungen gelegen", meint Kleinbruckner. Die tollen Leistungen will Grein nun in der kommenden Punktejagd erneut bestätigen.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Wolfgang Kleinbruckner: Mit dem zweiten Platz in der abgelaufenen Saison sind wir natürlich sehr zufrieden und über unseren Erwartungen gelegen. Die Spieler haben in der letzten Winter-Vorbereitung körperlich sehr viel gemacht und mit dem neuen Trainer Vitalis ist zusätzliche Motivation und Professionalität gekommen. Trotz einiger verletzter Spieler mit Ende der Frühjahrssaison konnten wir unser Level halten und somit den Frühjahrsmeistertitel holen.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Kleinbruckner: Als Zugänge stehen Matthias Henikl (AFW Waidhofen), Sebastian Krammer (Krummnussbaum), Lukas Pilz (Nöchling), Rene Rosenthaler (Blau Weiß Linz), Alexander Rupp (Melk), Markus Wurzer (St. Oswald) und Imre Biro (Neuhofen) fest. Die Abgänge sind Lukas Wöran (Purgstall) und Manuel Hochgatterer (Ardagger-Viehdorf).

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Kleinbruckner: Corona.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Kleinbruckner: Eine Wende wird zum Teil nur der Verband herbeiführen können indem er die Rahmenbedingungen ändert!

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Kleinbruckner: Wir möchten gerne die Leistungen auch in der nächsten Saison bestätigen.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Kleinbruckner: Hainfeld, Oed, Mauer, Grein und Amstetten. Jede andere Mannschaft kann für eine Überraschung sorgen, warum nicht.