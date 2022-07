Gebietsliga West: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 10:00

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Nicolas Oberleitner (ASV Statzendorf)

Endergebnis:



1. Nicolas Oberleitner (ASV Statzendorf / 6201 Stimmen)

2. Dominik Latschbacher (SCU Euratsfeld / 4175 Stimmen)

3. Tobias Haider (ASK Kematen / 1305 Stimmen)

4. Stefan Schachner (SVU Mauer-Öhling / 747 Stimmen)

5. Emre Koc (ASK Kematen / 548 Stimmen)

6. Stefan Decker (SC Hainfeld / 403 Stimmen)

7. Julian Krumböck (ASV Statzendorf / 306 Stimmen)

8. Lukas Weber (SCU Euratsfeld / 260 Stimmen)

9. Martin Glinz (SV Oberndorf / 253 Stimmen)

10. Michael Fuchs (SPU Hofstetten-G. / 249 Stimmen)