SCU Euratsfeld: "Abschreiben werden wir gar nichts"

Details Freitag, 07. April 2023 09:14

In der Winterpause zeichnete sich in der Gebietsliga West noch ein Dreikampf zwischen den Mannschaften aus Melk, Grein und dem SCU Euratsfeld ab, die nur durch drei Punkte getrennt waren. Zwei Wochen nach dem Restart hat sich dieser Eindruck zumindest für den Moment etwas relativiert. Während Melk mit zwei Siegen startete, konnte Grein bislang noch keinen und Euratsfeld erst einen Zähler erobern. Ligaportal.at hat sich im Rahmen der wöchentlichen Berichterstattung über die Liga mit dem Trainer des SC Euratsfeld, Anton Saric, ausführlich über die aktuelle Situation unterhalten.

Ligaportal.at: Herr Saric, welches Resümee ziehen Sie nach den ersten beiden Spieltagen?

Anton Saric: Im Endeffekt ist es nicht nach Wunsch gelaufen, muss ich ehrlich sagen. Wir wollten eigentlich gegenüber Melk nicht viel an Boden verlieren, gegen Wallsee war es aber leider so, dass wir mehr Ballbesitz hatten, aber keine Torchancen. Sie haben halt zwei Kontertore gemacht. Gegen Biberbach haben wir auch das Spiel kontrolliert, aber zu wenig Torchancen herausgearbeitet, daran arbeiten wir im Moment. In der Vorbereitung hat das sehr gut funktioniert, nun ist es schwieriger, zu Torchancen zu kommen. Das Resümee ist im Endeffekt so, dass wir wieder ein bisschen in die Spur finden müssen, leider haben uns auch ein paar Verletzungen begleitet, es ist etwas schwierig momentan, aber im Großen und Ganzen können die jungen Spieler jetzt auch viel lernen.

Ligaportal.at: Inwiefern hat sich die Ausgangsposition nun verändert?

Anton Saric: Das alte Sprichwort sagt, man muss immer von Spiel zu Spiel schauen, und das tun wir jetzt auch, muss ich ehrlich sagen. Wenn sich nochmal etwas ergibt, nehmen wir das gerne mit, eh klar, aber es war nie ein Muss, dass wir da aufsteigen oder sonst irgendwas. Letztes Jahr sind wir knapp nicht abgestiegen, die Mannschaft ist beinahe vollständig gleichgeblieben, die Saison ist bis jetzt ganz okay. Sicher wollen wir jetzt, wo wir da vorne mit dabei sind, mehr, aber wir haben eine junge Mannschaft, dass diese Schwankungen bekommen wird, wusste ich, aber abschreiben werden wir gar nichts, wir werden schauen, dass wir wieder in die Spur finden, Tore schießen. Ich glaube, wenn wir einmal treffen, wird das Werkl wieder zu laufen beginnen.

Ligaportal.at: Ein paar Worte noch zum nächsten Gegner, was erwartet euch hier?

Anton Saric: Bei Hainfeld ist das sicher eine kleine Ungewissheit, sie haben auch einige Verletzte, hatten viele Abgänge, ein paar neue Spieler dabei, sie haben aber noch immer die fünf, sechs sehr, sehr guten Gebietsligaspieler, die immer wieder gefährlich werden können. Wir müssen sehr aufmerksam sein, den Gegner ja nicht unterschätzen, das werden wir auch sicher nicht tun.

Ligaportal.at: Was liegt Ihnen auf dem Herzen?

Anton Saric: Wie gesagt, wir haben jetzt in den beiden Spielen eine extrem junge Mannschaft aufgeboten, es kommen von hinten nach auch wieder talentierte Spieler, diese gilt es an die Kampfmannschaft heranzuführen. Der Trainingsbesuch ist super mit immer 30 Spielern, der Wille ist absolut da bei den Jungs, da braucht sich der Verein in den nächsten Jahren keine Sorgen zu machen, da kommen richtig gute Spieler, es ist viel Potenzial da.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei