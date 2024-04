Heimniederlage gegen Absdorf: Dritte Pleite des SC Herzogenburg in Serie

Spielberichte

Details Sonntag, 21. April 2024 01:21

2. Landesliga West: Rund 90 Zuschauer kamen zu diesem Spiel der 19. Runde nach Herzogenburg. Der SV Absdorf erreichte einen 4:1-Erfolg beim SC Alltagshelden-Herzogenburg. Der SV Absdorf war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Hinspiel hatten die Gäste mit 2:0 gewonnen.

Erst nach 27 Minuten kamen die Gäste zu der ersten größeren Chance in diesem Spiel. Den gleich darauf folgenden Eckball konnte Keeper Christoph Streicher gerade noch über die Latte lenken. Für das erste Tor sorgte Wesley Mateus Leal Barnaske. In der 38. Minute traf der Spieler des SV Absdorf nach einer Ecke per Kopf ins Schwarze. Zur Pause war der SV Absdorf im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Drei Tore binnen zehn Minuten

Der erste Aufreger in Halbzeit zwei war ein Hand-Elfmeter. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite sprang Absdorfs Kapitän Christian Schaller der Ball an die Hand. In der 54. Minute brachte Tarik Handzic den Ball per Strafstoß im Netz des SV Absdorf unter. Doch nur wenige Minuten später besserte Schaller seinen "Patzer" wieder aus. Christian Schaller stellte die Weichen für den SV Absdorf auf Sieg, als er in Minute 57 mit einem Freistoß von der halblinken Strafraumgrenze den Ball im kurzen Eck unterbrachte und zum 2:1 zur Stelle war. Nico Nemec setzte sich im Eins-gegen-Eins durch und beförderte das Leder mit einem Lupfer über den Torhüter zum 3:1 des SV Absdorf über die Linie (61.). Als wäre die Lage für den SC Herzogenburg nicht schon misslich genug gewesen, musste Handzic in der 63. Minute mit einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen. Durch den Platzverweis von Miguel Mlikota geriet der Tabellenletzte in der 66. Minute in doppelte Unterzahl, nachdem er den durchbrechenden Stürmer zu Fall brachte. Jetzt würde es ein Ding der Unmöglichkeit werden, hier noch ein Pünktchen zu ergattern. Der vierte Streich des SV Absdorf war Oliver Weidlinger vorbehalten (67.). Nach einem Freistoß von Igor Caetano Menezes Trindade staubte Weidlinger zum Endstand ab. Am Ende punktete der SV Absdorf dreifach beim Heimteam.

Der SC Alltagshelden-Herzogenburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt der SC Herzogenburg weiter im Schlamassel. Herzogenburg muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Landesliga West markierte weniger Treffer als der SC Alltagshelden-Herzogenburg. Nun musste sich der SC Herzogenburg schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SV Absdorf hat die Krise von Herzogenburg verschärft. Der SC Alltagshelden-Herzogenburg musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Nachdem der SV Absdorf die Hinserie auf Platz neun abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt der SV Absdorf aktuell den zweiten Rang. Der SV Absdorf liegt im Klassement nun auf Rang fünf. Mit nur 21 Gegentoren stellt der SV Absdorf die sicherste Abwehr der Liga. Acht Siege, sieben Remis und vier Niederlagen hat der SV Absdorf momentan auf dem Konto. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SV Absdorf zu besiegen.

Am kommenden Samstag tritt der SC Herzogenburg beim SC PREFA Lilienfeld an, während der SV Absdorf einen Tag zuvor den SV Würmla empfängt.

2. Landesliga West: SC Alltagshelden-Herzogenburg – SV Absdorf, 1:4 (0:1)

67 Oliver Weidlinger 1:4

61 Nico Nemec 1:3

57 Christian Schaller 1:2

54 Tarik Handzic 1:1

38 Wesley Mateus Leal Barnaske 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.