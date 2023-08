SV Union Blindenmarkt will in der neuen Saison gefestigter auftreten

Details Montag, 07. August 2023 16:14

Für den SV Union Blindenmarkt kann es in der in Kürze startenden neuen Saison der Gebietsliga West fast nur bergauf gehen. In der Vorsaison landete man nach 16 Niederlagen aus 26 Spielen auf dem vorletzten Platz, konnte letzten Endes nur Biberbach hinter sich lassen. Die Vorzeichen für die bevorstehende Spielzeit sind jedenfalls keine schlechten, Grund zur Zuversicht geben auch die Neuzugänge. Ligaportal hat sich exklusiv mit Trainer Patrick Schrampf unterhalten.

Positive Vorbereitung in Blindenmarkt

Beim SV Union Blindenmarkt stehen die Zeichen ein klein wenig auf Aufbruch. Nach der nicht immer zufriedenstellenden Vorsaison gibt es von der Vorbereitung jedenfalls Positives zu berichten. „Die neuen Spieler haben sich sehr gut eingelebt, damit sind wir eigentlich sehr zufrieden“, sagt Coach Patrick Schrampf. „Ein Ziel von mir war es, gewisse Abläufe, Laufwege und so weiter neu zu implementieren, an der Stelle wäre es schon super gewesen, wenn wir zwei Wochen länger Vorbereitungszeit gehabt hätten“, so der Trainer, der – wie viele andere seiner Kollegen auch – mit urlaubsbedingten Abwesenheiten zu kämpfen hatte. „Uns haben schon immer zwei bis vier Akteure gefehlt bei den Matches, das ist es natürlich schwierig, sich einzuspielen, das bringt die Sommervorbereitung aber so mit sich.“

Generell konnte die Mannschaft aber bereits vieles umsetzen, auch zieht das Team mit. „Jeder weiß, worum es geht, die Vorbereitung war sehr positiv.“ Einen guten Eindruck haben auch die Neuzugänge hinterlassen. „Lehel-Honur Modra hat bei St. Georgen gespielt, er ist kein Unbekannter für uns, war auch absoluter Wunschspieler. Es ist super, dass er sich für uns entschieden hat. Bis jetzt hat er sehr gut reingefunden, er wohnt auch in Blindenmarkt. Dasselbe gilt für Philipp Preslmayr. Er hat eine super Ausbildung, war in der Akademie, ist ein technisch starker Fußballer und hat ebenfalls gut reingefunden. Er hat jetzt zwei Jahre eine Fußballpause gemacht, das hat man ihm aber nicht so angemerkt, es wurde von Woche zu Woche besser mit der Kraft. Auch Moritz Bachner im Tor ist ein sehr wichtiger Spieler, der eine enorme Präsenz ausstrahlt und trotz seines jungen Alters schon lange in der Gebietsliga spielt. Auch er hat sich als super Verstärkung erwiesen. Auch haben wir für die U23 noch zwei absolute Perspektivspieler gewinnen können“, so Schrampf.

Blindenmarkt will es gar nicht mehr soweit kommen lassen

Die konkrete Zielsetzung zu definieren, ist natürlich nicht allzu einfach. „Das ist schwer zu definieren, wir sind zwar grundsätzlich zufrieden mit der Vorbereitung, haben aber nie komplett gespielt. In zwei bis drei Wochen kann ich daher vielleicht schon klarer sagen, wohin die Reise gehen wird. Klar ist aber, dass es unser Ziel ist, gefestigter zu sein, eher im Mittelfeld zu sein und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben beziehungsweise früher gerettet zu sein, damit es gar nicht soweit kommt. Es ist unser primäres Ziel, dass die kommende Saison eine ruhigere wird als die letzte.“

