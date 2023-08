SCU Wallsee will sich zwischen Platz fünf und neun einordnen

Details Dienstag, 08. August 2023 13:43

Der SCU Wallsee hat in der Vorsaison recht ansprechend performt und in der Endabrechnung der Gebietsliga West letztlich den guten siebten Platz belegt. In einer ähnlichen Tabellenregion möchte man auch in der in Kürze startenden neuen Spielzeit wieder landen. Die Vorbereitung war dazu durchaus in Ordnung, auch wenn die Testspiele noch die eine oder andere Schwäche offenbart hatten, die man bis zum Saisonauftakt noch glatt bügeln möchte. Auch die Neuzugänge verleihen dem Team Grund zum Optimismus. Ligaportal hat sich exklusiv mit Gerhard Kammerhofer, dem Trainer des SCU Wallsee, unterhalten.

Ligaportal: Herr Kammerhofer, die Vorbereitung befindet sich mittlerweile in den letzten Zügen. Welches Resümee kann man aus Wallseer Sicht diesbezüglich ziehen, sind Sie zufrieden?

Gerhard Kammerhofer: Die ganze Geschichte war ein bisschen durchwachsen, kann man sagen. Wir haben vielleicht ein bisschen zu viele Gegentore bekommen, haben in fast jedem Spiel ein Eigentor geschossen, hadern generell ein wenig mit unserer Defensivarbeit. Es sind alle sehr engagiert, es war aber ein bisschen unglücklich, das müssen wir diese Woche eventuell noch besprechen. Grundsätzlich sind wir aber zufrieden, wir haben einen tollen Trainingsbesuch und konnten auch zwei U23-Spiele absolvieren, es hat trotz der Urlaubszeit super gepasst mit dem Trainingsbesuch.

Ligaportal: Lassen Sie uns kurz über die Neuzugänge sprechen. Welchen Eindruck haben sie bislang hinterlassen, können sie der Mannschaft sofort weiterhelfen?

Gerhard Kammerhofer: Wir haben alle drei Transfers, die für die Kampfmannschaft geplant waren, bereits eingesetzt und sind mit ihnen 100-prozentig zufrieden. Man wird sehen, ob sie am Freitag schon in der Startelf stehen, wir sind aber mit allen Dreien wirklich super zufrieden.

Ligaportal: Welche Schwerpunkte setzten Sie aktuell in der Trainingsarbeit? Wo muss man eventuell im Hinblick auf die Vorsaison nachbessern?

Gerhard Kammerhofer: Hier kann man die Arbeit gegen den Ball nennen, die haben wir nun seit eineinhalb Wochen im Vordergrund, damit nicht ein Spieler, sondern am besten vier, fünf sofort umschalten, also das Umschaltspiel möchte ich auf alle Fälle trainieren und natürlich auch die Chancenverwertung, im Training zu vielen Torchancen zu kommen, die Torsituationen üben, mit Gegenspieler, das Überzahl- sowie das Unterzahlspiel. Dann schauen wir, dass wir in naher Zukunft uns auch wieder ein wenig den Standardsituationen widmen.

Ligaportal: Welche Ziele verfolgt man in der kommenden Saison, was kann man vom SCU Wallsee erwarten?

Gerhard Kammerhofer: Wir wollen unbedingt einen einstelligen Tabellenplatz zwischen fünf und neun. Da wollen wir auf alle Fälle hin. Da wir doch drei, vier neue Spieler dabei haben, möchten wir diese ordentlich einbauen, ich glaube, dass das ein realistisches Ziel ist.

