TSV Grein beendet gegen Loosdorf die Sieglos-Serie

Gebietsliga West: 170 Zuschauer wollten sich das Spiel der 12. Runde nicht entgehen lassen. Der ASK Loosdorf konnte dem TSV Grein nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der TSV Meisl Grein wusste zu überraschen.

Die erste Chance im Spiel hatten die Gäste nach zwölf MInuten, doch der Ball landete nur im Außennetz. 60 Sekunden später jubelten die Heimsichen. Robin Rapolter war es, der vor 170 Zuschauern für die Heimmannschaft den Führungstreffer besorgte (13.). Bereits in der 15. Minute erhöhte Marek Szabo den Vorsprung des TSV Grein.

Loosdorf bringt einen hohen Ball im Mittelfeld nicht unter Kontrolle, Abspiel von Grein auf rechts, Stangler, Tor. Mathias Ringseis, Ticker-Reporter

Zwei MInuten nach dem 2:0 krachte das Spielgerät aus gut 35 Metern an die Querlatte der Gäste. Kurz vor der Pause traf Michael Henickl für Loosdorf (41.) zum 3:0. Der TSV Meisl Grein hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Den Gästen gelingt nur der Ehrentreffer

Der ASK Loosdorf musste den Treffer von Adam Meszaros zum 3:1 hinnehmen (51.).

Gehobenes Zuspiel in die Tiefe schlecht von Loosdorfs rechter Seite verteidigt. Der Stürmer dribbelt den letzten Verteidiger aus und bringt die Kugel noch im Kasten unter. Mathias Ringseis, Ticker-Reporter

Doch der Gegentreffer brachte Grein nicht aus dem Konzept. Für das 4:1 des TSV Grein sorgte Szabo, der in Minute 62 zur Stelle war. In Minute 68 scheiterten die Gäste mit einem Kopfball von Michael Henickl an der Querlatte. Marcel Tenschert schraubte das Ergebnis in der 74. Minute mit dem 5:1 für den TSV Meisl Grein in die Höhe. Letztlich kam der TSV Grein gegen den ASK Loosdorf zu einem verdienten 5:1-Sieg.

Mit dem Dreier sprang der TSV Meisl Grein auf den achten Platz der Gebietsliga West. Die Offensive des TSV Grein in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Loosdorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 24-mal schlugen die Angreifer des TSV Meisl Grein in dieser Spielzeit zu. Der TSV Grein verbuchte insgesamt drei Siege, sechs Remis und drei Niederlagen. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte der TSV Meisl Grein endlich wieder einmal drei Punkte.

Beim ASK Loosdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27). Der Gast klettert nach diesem Spiel auf den fünften Tabellenplatz. Fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der ASK Loosdorf derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft der TSV Grein auf den SV Reifen Weichberger Oberndorf, Loosdorf spielt tags zuvor gegen den ATSV Schönfeld/T.

Gebietsliga West: TSV Meisl Grein – ASK Loosdorf, 5:1 (2:1)

74 Marcel Tenschert 5:1

62 Marek Szabo 4:1

51 Adam Meszaros 3:1

41 Michael Henickl 2:1

15 Marek Szabo 2:0

13 Robin Rapolter 1:0

