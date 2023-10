Oberndorfs Eimer wird zum Held des ASK Kematen

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga West: Im Spiel des SV Reifen Weichberger Oberndorf gegen den ASK Metran Kematen gab es vor rund 150 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Die Abtastphase war schnell vorbei. Vor 150 Zuschauern war Martin Janecka, der einen Abwehrfehler der Gastgeber nutzte, mit der Führung zur Stelle (5.). Nach neun Minuten fanden die Heimschen die erste Chance auf den Ausgleich vor, doch Lukas Puchegger setzte den Ball knapp neben das Tor (9.). Nach 17 Minuten retten der Keeper und die Querlatte die Gäste vor einem Gegentreffer.

Rakete aufs Tor durch Stöhr wird durch den Tormann der Kematner an die Querlatte gelenkt! karl st, Ticker-Reporter

Lukas Puchegger übernahm ein Zuspiel aus der Drehung und schoss für den SV Oberndorf in der 25. Minute das erste Tor. Doch die Gäste antworteten wenig später erneut mit einem Treffer. Janecka lief alleine auf das gegnerische Tor zu und machte in der 33. Minute das 2:1 des ASK Kematen perfekt. Aus der Ruhe ließ sich Oberndorf nicht bringen. Patrik Bachtrögler erzielte wenig später den Ausgleich (39.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Puchegger per Elfmeter das 3:2 nach (41.). Ein Tor mehr für den SV Reifen Weichberger Oberndorf machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus.

Last-Minute-Remis

In Minute 55 jubelten die Heimsichen bereits, doch der Treffer zum vermeintlichen 4:2 wurde wegen einer Absteitsstellung aberkannt. Es waren bereits 96 Minuten vorbei, als ein Eckball der Gäste zu einem Gestocher im Strafraum wurde und so Martin Eimer für Kematen das Last-Minute-Remis sicherstellte.

Was soll man dazu sagen - Kematen freut sich über den gewonnen Punkt durch das Tor in der 96. Minute nach einem Eckball und einem Gestocher im 5er. karl st, Ticker-Reporter

In der Nachspielzeit stellte Eimer den 3:3-Endstand her (96.). Am Ende stand es zwischen dem SV Oberndorf und dem ASK Metran Kematen pari.

Oberndorf besetzt momentan mit zwölf Punkten den elften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 16:16 ausgeglichen. Nach dem neunten Spiel in Folge ohne Dreier wird der Gastgeber nach unten durchgereicht.

Der ASK Kematen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ein Punkt reichte den Gästen, um die direkten Abstiegsplätze zu verlassen. Mit nun neun Punkten steht Kematen auf Platz 13. Die formschwache Abwehr, die bis dato 27 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des ASK Metran Kematen in dieser Saison. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Der ASK Kematen kann einfach nicht gewinnen.

Kematen verbuchte insgesamt zwei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Zwei Siege, sechs Remis und drei Niederlagen hat der SV Reifen Weichberger Oberndorf derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft der SV Oberndorf auf die ASV Statzendorf, der ASK Metran Kematen spielt tags darauf gegen den USV Lehner Oed/Zeillern.

Gebietsliga West: SV Reifen Weichberger Oberndorf – ASK Metran Kematen, 3:3 (3:2)

96 Martin Eimer 3:3

41 Lukas Puchegger 3:2

39 Patrik Bachtroegler 2:2

33 Martin Janecka 1:2

25 Lukas Puchegger 1:1

5 Martin Janecka 0:1

