ASK Kematen verliert hoch gegen Wallsee

Gebietsliga West: Der SCU Wallsee erteilte dem ASK Metran Kematen vor 100 Besuchern eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Wallsee. Der SCU Wallsee ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den ASK Kematen einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte es keinen Sieger gegeben. Die Mannschaften hatten sich mit einem 1:1 voneinander getrennt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Wallsee bereits in Front. Asim Zec markierte in der fünften Minute die Führung. In Minute zwölf wurde ein Treffer der Gäste wegen einem Foul an den Tormann aberkannt. Simon Falta beförderte das Leder zum 2:0 der Heimmannschaft über die Linie (28.).

Das 2:0 für die Hausherren. Stadionsprecher Paul Höld stimmt unter der Schalke Torhymne den Torschützen ein: Simon Falta. Falta zieht von der rechten Seiten in den 16er und schlenzt den Ball ins lange Eck. Richard Swoboda, Ticker-Reporter

Die Hintermannschaft von Kematen ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Zec feiert Dreierpack

Riesenchance für den ASK Kematen, Janecka bekommt die Flanke auf Höhe des Elfmeters, Stadler wehrt spektakulär ab. Haider scheitert im Nachschuss wiederrum an Stadler. Richard Swoboda, Ticker-Reporter

Für das 3:0 des SCU Wallsee sorgte Falta, der in Minute 63 zur Stelle war. Zec gelang ein Doppelpack (68./88.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Am Ende kam Wallsee gegen den ASK Metran Kematen zu einem verdienten Sieg.

Der SCU Wallsee machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang neun wieder. Wallsee bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, vier Unentschieden und neun Pleiten.

Mit lediglich 15 Zählern aus 19 Partien steht der ASK Kematen auf dem Abstiegsplatz. In der Defensive drückt der Schuh beim Gast, was in den 45 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Nun musste sich Kematen schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Für den ASK Metran Kematen sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Am kommenden Samstag trifft der SCU Wallsee auf die ASV Statzendorf, der ASK Kematen spielt am selben Tag gegen den SC Hainfeld.

Gebietsliga West: SCU Wallsee – ASK Metran Kematen, 5:0 (2:0)

88 Asim Zec 5:0

68 Asim Zec 4:0

63 Simon Falta 3:0

28 Simon Falta 2:0

5 Asim Zec 1:0

