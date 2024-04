Waidhofen bezwingt den ASK Kematen in den letzten Minuten

Spielberichte

Gebietsliga West: Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von SG Waidhofen. Der Gast setzte sich vor 290 Zuschauern mit einem 4:2 gegen den ASK Kematen durch. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die SG Waidhofen wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war mit 1:0 zugunsten von SG Waidhofen geendet.

Rene Spring brachte die SG Waidhofen in der elften Minute nach vorn. In Minute 17 vergaben die Gastgeber die Chance auf den Ausgleich. 21 Minuten waren vergangen, da wurden die Heimischen erneut brandgefährlich, doch der Treffer gelang nocht.

Großchance für Kematen. Haider vergibt. Jürgenjr361, Ticker-Reporter

In der 26. Minute brachte Lukas Fehringer das Netz für SG Waidhofen zum Zappeln. Die Hintermannschaft von Kematen ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Doppelschlag zum Ausgleich, dann Doppelschlag zum Auswärtssieg

In Minute 53 musste Waidhofens Schlussmann Manuel Hartig gleich doppelt parieren. Eine Minute später war er aber machtlos.

Großchance für Kematen, Hartig pariert zweimal überragend. Jürgenjr361, Ticker-Reporter

Martin Eimer witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für das Schlusslicht ein (54.). Nur wenige Sekunden nach dem Anschlusstreffer schlugen die Gastgeber erneut zu. Die komfortable Halbzeitführung der SG Waidhofen hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Lukas Schattleitner schoss den Ausgleich in der 55. Spielminute. Elias Leichtfried vom ASK Metran Kematen sah in der 80. Minute die Gelb-Rote Karte und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Die Nachspielzeit gehörte dann den Gästen. Thomas Hörndler brachte SG Waidhofen nach 90 Minuten die 3:2-Führung. Kurz darauf traf Zoran Milutinovic in der Nachspielzeit für die SG Waidhofen (95.). Am Schluss siegte SG Waidhofen gegen den ASK Kematen.

Kematen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet der ASK Metran Kematen die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen die SG Waidhofen setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. In der Verteidigung des ASK Kematen stimmt es ganz und gar nicht: 40 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur vier Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten des Gastgebers alles andere als positiv. Vom Glück verfolgt war Kematen in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Die drei Punkte brachten für SG Waidhofen keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Acht Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat die SG Waidhofen derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Freitag trifft der ASK Metran Kematen auf den SCU Wallsee, SG Waidhofen spielt tags darauf gegen die ASV Statzendorf.

Gebietsliga West: ASK Metran Kematen – SG Waidhofen, 2:4 (0:2)

95 Zoran Milutinovic 2:4

90 Thomas Hörndler 2:3

55 Lukas Schattleitner 2:2

54 Martin Eimer 1:2

26 Lukas Fehringer 0:2

11 Rene Spring 0:1

