Tore am laufenden Band für USV Oed/Zeillern gegen Hofstetten-G.

Details Samstag, 21. August 2021 07:45

Gebietsliga West: Der USV Lehner Oed/Zeillern führte die Sportunion Hofstetten-Grünau nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. Rund 150 Besucher kamen um eine klare Niederlage der Gäste zu sehen. Vor allem ein Mann drückte diesem Spiel seinen Drei-Tore-Stempel auf.

Blitzstart der Gastgeber! Radek Hrdy traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart des USV Oed/Zeillern perfekt (3./9.). Mit dem 3:0 von Fabian Preuer für die Heimmannschaft war das Spiel eigentlich schon entschieden (35.). Der tonangebende Stil von Oed/Z. spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Hrdy trifft dreifach

Für das 4:0 des USV Lehner Oed/Zeillern sorgte erneut Hrdy, der in Minute 67 zur Stelle war und seinen dritten treffer bejubelte. In der Schlussphase gelang Alexander Gruber noch der Ehrentreffer für die SPU Hofstetten-G. (77.). Zwei schnelle Treffer von Preuer (84.) und Manuel Grufeneder (91.) sorgten in den Schlussminuten für die endgültige Entscheidung zugunsten des USV Oed/Zeillern. Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Oed/Z. bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Zu Beginn der neuen Saison hat der USV Oed/Zeillern mit sechs Punkten den zweiten Tabellenplatz inne.

Mit einem Sieg und einer Niederlage weist Hofstetten eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig stehen die Gäste schließlich auf dem sechsten Platz.

Gebietsliga West: USV Lehner Oed/Zeillern – Sportunion Hofstetten-Grünau, 6:1 (3:0)

3 Radek Hrdy 1:0

9 Radek Hrdy 2:0

35 Fabian Preuer 3:0

67 Radek Hrdy 4:0

77 Alexander Gruber 4:1

84 Fabian Preuer 5:1

91 Manuel Grufeneder 6:1

