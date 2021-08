Spätes Koger-Tor sichert Kematen das Unentschieden gegen Wallsee

Details Sonntag, 22. August 2021 06:01

Gebietsliga West: Über 150 Besucher kamen zum Spiel des ASK Kematen gegen den SCU Wallsee und sahen am Ende keinen Sieger. Jeweils einen Punkt holten der ASK Metran Kematen und der SCU Wallsee an diesem Samstag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung.

45 Minuten lang sahen die Zuschauer wenig Höhepunkte. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen.

Zwei späte Tore zum Remis

In der 56. Minute erzielte Vladimir Tkac das 0:1 für Wallsee. Das brachte den Gästen Aufwind in diesem Spiel. Sebastian Rafetseder erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 68 Minuten auf 0:2. Doch dann begann eine starke Schlussphase der Gastgeber. Lukas Handsteiner verkürzte für den ASK Kematen später in der 80. Minute mit einem direkten Freistoß-Treffer auf 1:2. Der Treffer, der Kilian Koger in der 87. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Nach einer deutlichen Führung wähnte der SCU Wallsee die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch Kematen stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Mit vier Punkten auf der Habenseite stehen die Gastgeber derzeit auf dem dritten Rang.

Der einzelne Zähler beförderte Wallsee in der Tabelle auf Platz elf.

Gebietsliga West: ASK Metran Kematen – SCU Wallsee, 2:2 (0:0)

56 Vladimir Tkac 0:1

68 Sebastian Rafetseder 0:2

80 Lukas Handsteiner 1:2

87 Kilian Koger 2:2

