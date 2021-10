Remis zwischen Hainfeld und Oberndorf: Saric-Treffer sichert Last-Minute-Remis

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 02:37

Gebietsliga West: Das Spiel zwischen dem SC Fischer Hainfeld und dem SV Reifen Weichberger Oberndorf endete vor rund 150 Besuchern 2:2. Der SV Oberndorf erwies sich gegen den SC Hainfeld als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Horen Sarikyan brachte Hainfeld in der 16. Minute in Front. In der 26. Minute gelang Oberndorf durch Valentin Rülling der Ausgleich. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Zwei Platzverweise kosten den Sieg

Einige Minuten nach dem Seitenwechsel ging der SC Fischer Hainfeld durch den zweiten Treffer von Sarikyan in Führung - er traf vom Elfmeterpunkt aus zum 2:1. Hainfelds Arif Durmaz sah binnen zwei Minuten zweimal Gelb und musste vorzeitig vom Platz (59.). Kilian Bosch folge ihm in Minute 85 mit Rot (Foul) in die Kabinen. Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Ivan Saric mit seinem Treffer aus der 89. Minute verantwortlich. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich der SC Hainfeld und der SV Reifen Weichberger Oberndorf schließlich mit einem Remis.

Hainfeld nimmt mit 23 Punkten den dritten Tabellenplatz ein. Nur zweimal gab sich die Heimmannschaft bisher geschlagen. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der SC Fischer Hainfeld nur sieben Zähler.

Der SV Oberndorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. Vier Siege, drei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von Oberndorf konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Der SC Hainfeld tritt kommenden Samstag, um 15:00 Uhr, beim USV Lehner Oed/Zeillern an. Bereits einen Tag vorher reist der SV Reifen Weichberger Oberndorf zur SKU Ertl Glas Amstetten Amateure.

Gebietsliga West: SC Fischer Hainfeld – SV Reifen Weichberger Oberndorf, 2:2 (1:1)

16 Horen Sarikyan 1:0

26 Valentin Ruelling 1:1

53 Horen Sarikyan 2:1

89 Ivan Saric 2:2

