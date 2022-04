Pflichtaufgabe erfüllt: Elfmeter bringt Oed/Zeillern Sieg über Neuhofen

Details Montag, 11. April 2022 01:33

Gebietsliga West: Der USV Lehner Oed/Zeillern trug gegen die Union Neuhofen Fußball vor rund 150 Besuchern einen knappen 1:0-Erfolg davon. Die Union Neuhofen erlitt gegen den USV Oed/Zeillern erwartungsgemäß eine Niederlage. Oed/Z. war im Hinspiel gegen Neuhofen in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 6:0-Sieg eingefahren.

Es dauerte bis kurz vor dem Pausenpfiff, ehe ein Treffer fallen sollte. Vor dem Seitenwechsel sorgte Radek Hrdy mit seinem Srafstoß-Treffer für eine kalte Dusche für die Union Neuhofen Fußball. Kurz vor Ende der Partie traf Oed-Kapitän Fabian Preuer aus großer Distanz nur den Pfosten. Letztendlich hatte der USV Lehner Oed/Zeillern Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte. Oed/Zeillern gewann eine typische 0:0-Partie doch noch knapp mit 1:0.

Elfmeter verhindert Nullnummer

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen die Union Neuhofen hält den USV Oed/Zeillern auch in der Tabelle gut im Rennen. An der Abwehr von Oed/Z. ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 17 Gegentreffer musste die Heimmannschaft bislang hinnehmen. Die Saisonbilanz des USV Lehner Oed/Zeillern sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei elf Siegen und zwei Unentschieden büßte der USV Oed/Zeillern lediglich drei Niederlagen ein. Oed/Z. ist seit vier Spielen unbezwungen.

Neuhofen stellt die anfälligste Defensive der Gebietsliga West und hat bereits 41 Gegentreffer kassiert. Der Gast findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Offensive der Union Neuhofen Fußball zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – neun geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Die Union Neuhofen musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Neuhofen insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Union Neuhofen Fußball überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am nächsten Sonntag reist der USV Lehner Oed/Zeillern zum TSV Meisl Grein, zeitgleich empfängt die Union Neuhofen die Sportunion Hofstetten-Grünau.

Gebietsliga West: USV Lehner Oed/Zeillern – Union Neuhofen Fußball, 1:0 (1:0)

43 Radek Hrdy 1:0