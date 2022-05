Sechs Tore: Lilienfelds Murisan gegen Euratsfeld in Torlaune

Details Samstag, 07. Mai 2022 01:17

Gebietsliga West: Rund 80 Zuschauer sahen das Spiel der 20. Runde in Lilienfeld. Mit 3:7 verlor Euratsfeld am vergangenen Freitag deutlich gegen den SC Lilienfeld. Die Überraschung blieb aus: Gegen Lilienfeld kassierte der SCU Euratsfeld eine deutliche Niederlage. In der Hinrunde hatte der SC PREFA Lilienfeld im Auswärtsspiel bei Euratsfeld einen 3:2-Erfolg errungen.

Jovan Murisan brachte sein Team in der achten Minute nach vorn. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Andreas Eder bereits wenig später besorgte (14.). Doch dann drehten die Heimischen richtig auf. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Murisan schnürte einen Doppelpack (22./29.), sodass der SC Lilienfeld fortan mit 3:1 führte. Mario-Tiberiu Dragodan brachte den Tabellenprimus in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (34.). Mit dem zweiten Treffer von Eder rückte der SCU Euratsfeld wieder ein wenig an Lilienfeld heran (44.). Mit der Führung für den SC PREFA Lilienfeld ging es in die Halbzeitpause. Es folgte der Anschlusstreffer für Euratsfeld – bereits der dritte für Eder. Nun stand es nur noch 3:4 (66.). Mit einem schnellen Hattrick (70./75./78.) zum 7:3 schockte Murisan die Gäste. Am Schluss schlug der SC Lilienfeld den SCU Euratsfeld vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Sechs-Tore-Mann Murisan der Mann des Abends

Nach 20 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Lilienfeld 49 Zähler zu Buche. 58 Tore – mehr Treffer als die Heimmannschaft erzielte kein anderes Team der Gebietsliga West.

Euratsfeld hat auch nach der Pleite die elfte Tabellenposition inne. Nun musste sich der SCU Euratsfeld schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Euratsfeld etwas bescheiden daher. Lediglich drei Punkte ergatterte der SCU Euratsfeld.

Weiter geht es für den SC PREFA Lilienfeld am kommenden Sonntag daheim gegen die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure. Für Euratsfeld steht am gleichen Tag ein Duell mit dem SC Fischer Hainfeld an.

Gebietsliga West: SC PREFA Lilienfeld – SCU Euratsfeld, 7:3 (4:2)

78 Jovan Murisan 7:3

75 Jovan Murisan 6:3

70 Jovan Murisan 5:3

66 Andreas Eder 4:3

44 Andreas Eder 4:2

34 Mario-Tiberiu Dragodan 4:1

29 Jovan Murisan 3:1

22 Jovan Murisan 2:1

14 Andreas Eder 1:1

8 Jovan Murisan 1:0