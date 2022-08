Der SC Melk gegen den USC Biberbach im Torrausch

Details Samstag, 13. August 2022 01:13

Gebietsliga West: Fast 280 Zuschauer kamen ins Empfinger-Stadion nach Biberbach um den Saisonauftakt gegen den SC Melk mitzuverfolgen und sahen eine einseitige Partie. Der USC Biberbach konnte dem SC Melk zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:6.

Der SC Melk erwischte einen Blitzstart ins Spiel und Petr Kurtin traf in der sechsten Minute per Freistoß zur frühen Führung. Bereits in der achten Minute erhöhte der Gast den Vorsprung und weider war es Kurtin, der sich feiern ließ. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause.

Melk gnadenlos

Auch in Halbzeit zwei dauerte es nicht lange bis die Gäste jubelten. Mit dem 3:0 von Gerald Bauer für den SC Melk war das Spiel eigentlich schon entschieden (50.). Für das 4:0 des SC Melk sorgte Erik Chval, der in Minute 69 zur Stelle war. Mit dem Tor zum 5:0 steuerte Bauer bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (75.). Dusan Majkic stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 6:0 für den SC Melk her (90.). Der SC Melk überrannte den USC Biberbach förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Gebietsliga West: USC Biberbach – SC Melk, 0:6 (0:2)

90 Dusan Majkic 0:6

75 Gerald Bauer 0:5

69 Erik Chval 0:4

50 Gerald Bauer 0:3

8 Petr Kurtin 0:2

6 Petr Kurtin 0:1