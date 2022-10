Sieg beim SV Oberndorf: Der SC Melk ist am Gipfel angekommen

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:24

Gebietsliga West: Das Spiel der 8. Runde in Oberndorf wurde von rund 200 Besuchern mitverfolgt. Ein Tor machte den Unterschied – der SC Melk siegte mit 2:1 gegen den SV Oberndorf. Oberndorf erlitt gegen den SC Melk erwartungsgemäß eine Niederlage.

Der Tabellennachzügler aus Oberndorf konnte die starken Gäste mehr als 20 Minuten lang neutralisieren. Gerald Bauer witterte dann aber seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 für den SC Melk ein (24.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Der vermeintliche Underdog kam nach etwas mehr als einer Stunde zurück ins Spiel. In der 65. Minute brachte Philipp Penzenauer den Ball im Netz des SC Melk unter und glich zum 1:1 aus. Doch lange hielt die Freude über den Gleichstand nicht an. Petr Kurtin beförderte das Leder kurz darauf zum 2:1 der Gäste in die Maschen (67.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann der Ligaprimus gegen den SV Reifen Weichberger Oberndorf.

Knapper Sieg bedeutet Tabellenführung

Der SV Oberndorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Momentan besetzt das Heimteam den ersten Abstiegsplatz. Oberndorf muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Gebietsliga West markierte weniger Treffer als der SV Reifen Weichberger Oberndorf.

Die errungenen drei Zähler gingen für den SC Melk einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Offensiv sticht der SC Melk in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 35 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Der SC Melk ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet sechs Siege und zwei Unentschieden.

In den letzten fünf Partien rief der SC Melk konsequent Leistung ab und holte 13 Punkte.

Am kommenden Samstag tritt der SV Oberndorf beim SC Fischer Hainfeld an, während der SC Melk einen Tag zuvor den SCU Euratsfeld empfängt.

Gebietsliga West: SV Reifen Weichberger Oberndorf – SC Melk, 1:2 (0:1)

67 Petr Kurtin 1:2

65 Philipp Penzenauer 1:1

24 Gerald Bauer 0:1