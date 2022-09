Gebrauchter Tag für Schönfeld/T. beim USV Oed/Zeillern

Details Sonntag, 25. September 2022 00:51

Gebietsliga West: Rund 150 Zuschauer wollten dieses Spiel der 7. Runde mitverfolgen. Schönfeld/T. wurde der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und verlor gegen den USV Oed/Zeillern deutlich mit 0:3. Oed/Z. hat mit dem Sieg über den ATSV Schönfeld/T. einen Coup gelandet.

Izudin Vejzovic brachte den USV Lehner Oed/Zeillern schon in der 13. Minute nach vorn. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Niklas Spindler den Vorsprung der Heimmannschaft auf 2:0 (43.). Mit der Führung für den USV Oed/Zeillern ging es in die Halbzeitpause. Klemens Pesek brachte Oed/Z. in ruhiges Fahrwasser, indem er per Freistoß das 3:0 erzielte (79.). Schlussendlich verbuchte der USV Lehner Oed/Zeillern gegen Schönfeld/T. einen überzeugenden Heimerfolg.

Oed/Zeillern feiert ersten Saisonsieg

Mit drei Punkten im Gepäck verließ der USV Oed/Zeillern die Abstiegsplätze und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Oed/Z. fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging der USV Lehner Oed/Zeillern in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Der ATSV Schönfeld/T. nimmt mit neun Punkten den siebten Tabellenplatz ein. In dieser Saison sammelte Schönfeld/T. bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen. Die Lage des ATSV Schönfeld/T. bleibt angespannt. Gegen den USV Oed/Zeillern musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Während Oed/Z. am kommenden Sonntag die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure empfängt, bekommt es Schönfeld/T. am selben Tag mit dem TSV Meisl Grein zu tun.

Gebietsliga West: USV Lehner Oed/Zeillern – ATSV Schönfeld/T, 3:0 (2:0)

79 Klemens Pesek 3:0

43 Niklas Spindler 2:0

13 Izudin Vejzovic 1:0