Souveräner Erfolg für Mauer-Öhling bei Blindenmarkt

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 00:32

Gebietsliga West: Etwa 200 Zuschauer kamen in die Ochsner-Arena nach Blindenmarkt um das Spiel der 8. Runde gegen den SVU Mauer-Öhling zu beobachten. Der SV Union Raika Blindenmarkt konnte Mauer-Öhling nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3.

Die Gäste bekamen bereits früh einen Elfmeter zugesprochen. Blindenmarkt geriet damit schon in der achten Minute in Rückstand, als Goran Antunovic per Strafstoß das schnelle 1:0 für den SVU Mauer-Öhling erzielte. Doch im Anschluss entwickelte sich eine rassige Partie, in der es dann nach 31 Minuten auch Elfmeter auf der anderen Seite gab. Doch die Heimsichen verpassten den Ausgleich und vergaben den Strafstoß. Einige Minuten später wurde Blindenmarkt dafür bestraft. Patrick Kreuzer versenkte die Kugel zum 2:0 für Mauer-Öhling (36.). Die Gäste bauten den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 3:0 für den SVU Mauer-Öhling durch ein Eigentor des SV Union Raika Blindenmarkt in der 44. Minute. Der Unglücksrabe heißt Daniel Köstler. Der Unparteiische beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das Mauer-Öhling bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte.

Mauer-Öhling im Tabellenmittelfeld angekommen

Blindenmarkt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Insbesondere an vorderster Front kommt der SV Union Raika Blindenmarkt nicht zur Entfaltung, sodass nur sieben erzielte Treffer auf das Konto des Heimteams gehen. In dieser Saison sammelte der SV Union Raika Blindenmarkt bisher zwei Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Beim SVU Mauer-Öhling präsentierte sich die Abwehr angesichts 15 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Mauer-Öhling bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SVU Mauer-Öhling in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Blindenmarkt findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf.

Am kommenden Samstag trifft der SV Union Raika Blindenmarkt auf den ASK Metran Kematen, Mauer-Öhling spielt tags zuvor gegen den ATSV Schönfeld/T.

Gebietsliga West: SV Union Raika Blindenmarkt – SVU Mauer-Öhling, 0:3 (0:3)

44 Eigentor durch Daniel Koestler 0:3

36 Patrick Kreuzer 0:2

8 Goran Antunovic 0:1