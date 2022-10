Euratsfelds Weber entscheidet Topspiel gegen Melk

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:49

Gebietsliga West: Etwa 270 Besucher kamen ins Schuberth-Stadion nach Melk. Der SCU Euratsfeld behauptete sich mit einem 2:1-Sieg beim Tabellenführer SC Melk. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Die ersten Chancen fanden die Gäste nach zwölf bzw. 16 Minuten vor. Melk klopfte nach 31 Minuten an. Marco Hoppi kam im Strafraum zum Abschluss und konnte seine Mannschaft beinahe in Führung bringen. Der Versuch landete aber am Aluminium. Dominik Latschbacher hatte nach 39 Minuten erneut die Chance den SCU Euratsfeld in Führung zu bringen, scheitert aber erneut. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Dusan Majkic brach für den SC Melk den Bann und markierte in der 66. Minute die 1:0-Führung. Die passende Antwort hatte Clemens Jakob Raab parat, als er in der 72. Minute nach einer Hereingabe von Daniel Olbrich zum Ausgleich traf. Als sich manch einer bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatte, schlug der Moment von Lukas Weber. In der Nachspielzeit war Weber zur Stelle und markierte nach Kopfball-Ablage von Stefan Harreither den Führungstreffer für Euratsfeld (93.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SCU Euratsfeld den SC Melk 2:1.

Last-Minute-Sieg für Euratsfeld

Beim SC Melk präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Der Gastgeber baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Euratsfeld in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Sieben Spiele währt bereits die Serie, in der die Gäste ungeschlagen sind.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Der SC Melk tritt kommenden Sonntag, um 15:30 Uhr, beim SV Union Raika Blindenmarkt an. Bereits einen Tag vorher reist der SCU Euratsfeld zum SV Reifen Weichberger Oberndorf. Anpfiff ist ebenfalls um 15:30 Uhr.

Gebietsliga West: SC Melk – SCU Euratsfeld, 1:2 (0:0)

93 Lukas Weber 1:2

72 Clemens Jakob Raab 1:1

66 Dusan Majkic 1:0