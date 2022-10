SV Oberndorf auch beim SC Hainfeld sieglos

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:41

Gebietsliga West: Rund 220 Zuschauer verfolgten dieses Spiel der 9. Runde in Hainfeld. Am Samstag begrüßte der SC Fischer Hainfeld den SV Reifen Weichberger Oberndorf. Die Begegnung ging mit 2:0 zugunsten des SC Hainfeld aus. Pflichtgemäß strich Hainfeld gegen den SV Oberndorf drei Zähler ein.

Lange Zeit konnten beide Teams die Null halten. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Kilian Bosch auf Seiten des SC Fischer Hainfeld das 1:0 (41.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Nach dem Seitenwechsel ging es dann etwas schneller. Tatul Sarikyan war zur Stelle und markierte das 2:0 des SC Hainfeld (59.). Die Gäste konnten sich in den 90 Minuten nicht auf die Anzeigentafel bringen. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfiff, hatte Hainfeld die drei Zähler unter Dach und Fach.

Oberndorf bleibt Schlusslicht

Der Sieg über Oberndorf, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt den SC Fischer Hainfeld von Höherem träumen. Offensiv sticht der SC Hainfeld in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 18 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Hainfeld bei. Zuletzt lief es erfreulich für den SC Fischer Hainfeld, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der SV Reifen Weichberger Oberndorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich zwei Zählern aus acht Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsplatz. Mit nur sechs Treffern stellt der SV Oberndorf den harmlosesten Angriff der Gebietsliga West. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim SV Oberndorf. Von 15 möglichen Zählern holte man nur einen.

Während der SC Hainfeld am kommenden Samstag die ASV Statzendorf empfängt, bekommt es Oberndorf am selben Tag mit dem SCU Euratsfeld zu tun.

Gebietsliga West: SC Fischer Hainfeld – SV Reifen Weichberger Oberndorf, 2:0 (1:0)

59 Tatul Sarikyan 2:0

41 Kilian Bosch 1:0