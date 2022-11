SC Melk siegt gegen SKU Amstetten Amateure

Details Montag, 31. Oktober 2022 00:32

Gebietsliga West: Über 350 Zuschauer kamen in das Umdasch-Stadion nach Amstetten und wollten sich das Spiel der 12. Runde nicht entgehen lassen. Drei Punkte gingen am Sonntag aufs Konto des SC Melk. Der Gast setzte sich mit einem 2:1 gegen die SKU Amstetten Amateure durch. Die Amstetten Amateure erlitt gegen den SC Melk erwartungsgemäß eine Niederlage.

Beide Mannschaften begannen mit flottem Offensivspiel. Dusan Majkic brachte den SC Melk in der 14. Minute mit einem verwandelten Elfmeter in Front. In der 32. Minute erhöhte Mahmut Harmanci mit einem Lupfer über den Keeper auf 2:0 für den SC Melk. Die Gäste wurden immer wieder durch weite und hohe Bälle in die Spitze gefährlich. Es waren somit auch die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Die Gastgeber kamen verbessert aus den Kabinen und dadurch auch zu mehr offensive Aktionen. In der 75. Minute überwand die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure die Abwehr des SC Melk und Sebastian Kapsamer beförderte das Leder aus gut 30 Metern ins gegnerische Netz. Obwohl dem SC Melk nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es die SKU Amstetten Amateure zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Melk bleibt im Titelrennen

Die Amstetten Amateure findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Die Gastgeber verbuchten insgesamt drei Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

Beim SC Melk präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Nach zwölf absolvierten Spielen stockte der SC Melk sein Punktekonto bereits auf 29 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Der SC Melk knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SC Melk neun Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.

Während bei der SKU Ertl Glas Amstetten Amateure derzeit mächtig Sand im Getriebe ist – in den letzten fünf Spielen holte man keinen Sieg – hat der SC Melk mit 29 Punkten gut lachen.

Am kommenden Samstag trifft die SKU Amstetten Amateure auf den SCU Euratsfeld, der SC Melk spielt tags zuvor gegen den SCU Wallsee.

Gebietsliga West: SKU Ertl Glas Amstetten Amateure – SC Melk, 1:2 (0:2)

75 Sebastian Kapsamer 1:2

32 Mahmut Harmanci 0:2

14 Dusan Majkic 0:1