Mauer-Öhling überholt SC Hainfeld in der Tabelle

Gebietsliga West: Knapp 70 Zuschauer wollten sich dieses Spiel der 13. Runde nicht entgehen lassen. Gegen den SVU Mauer-Öhling holte sich der SC Fischer Hainfeld eine 1:4-Schlappe ab. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Mauer-Öhling den maximalen Ertrag.

Etwa zwanzig Minuten lang stand auf beiden Seiten die Null. Wenig später behauptete sich der SC Hainfeld gegen die Hintermannschaft der Heimmannschaft. Neuer Spielstand: 1:0 (22.) durch einen Elfmeter von Lukas Völk. Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Bojan Andjelkovic aufseiten des SVU Mauer-Öhling das 1:1 (41.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Gregor Schuller trug sich in der 70. Spielminute in die Torschützenliste ein und drehte das Spiel zu Gunsten der Heimelf. In der 75. Minute erhöhte Patrick Kreuzer auf 3:1 für Mauer-Öhling. Hainfelds Ondrej Hilscher sah wegen einer Torchancenverhinderung nach 85 Minuten die Rote Karte. Goran Antunovic stellte schließlich mit dem fälligen Freistoß in der 86. Minute den 4:1-Sieg für den SVU Mauer-Öhling sicher. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Mauer-Öhling Hainfeld 4:1.

Mauer-Öhling schiebt sich auf Platz fünf

Beim SVU Mauer-Öhling präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (30). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Mauer-Öhling im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Durch den klaren Erfolg über den SC Fischer Hainfeld ist der SVU Mauer-Öhling weiter im Aufwind.

Mit 21 Zählern aus 13 Spielen steht der SC Hainfeld momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die Situation beim Gast bleibt angespannt. Gegen Mauer-Öhling kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt der SVU Mauer-Öhling dann im nächsten Spiel die ASV Statzendorf, während Hainfeld am gleichen Tag beim ASK Metran Kematen antritt.

Gebietsliga West: SVU Mauer-Öhling – SC Fischer Hainfeld, 4:1 (1:1)

86 Goran Antunovic 4:1

75 Patrick Kreuzer 3:1

70 Gregor Schuller 2:1

41 Bojan Andjelkovic 1:1

22 Lukas Voelk 0:1