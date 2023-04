Oberndorf mit Triumph über SKU Amstetten Amateure

Details Sonntag, 09. April 2023 00:40

Gebietsliga West: Beim SV Reifen Weichberger Oberndorf holte sich die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure vor rund 150 Besuchern eine 1:3-Schlappe ab. Gegen den SV Oberndorf setzte es für die SKU Amstetten Amateure eine ungeahnte Pleite. Im Hinspiel sahen die Zuschauer Tore satt. 3:3 trennten sich die Teams.

Oberndorf geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Kaltrim Berisha das schnelle 1:0 für die Amstetten Amateure erzielte. In Minute 16 fanden die Gastgeber die erste gute Ausgleichschance vor. Für das erste Tor des SV Reifen Weichberger Oberndorf war Martin Glinz verantwortlich, der in der 25. Minute den Ball selbst eroberte und das 1:1 besorgte. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Dass der SV Oberndorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Lukas Puchegger, der in der 80. Minute zur Stelle war. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Christoph Teufl für einen Treffer sorgte (93.). Letzten Endes holte Oberndorf gegen die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure drei Zähler.

Wichtige drei Punkte

Im Tableau hatte der Sieg des SV Reifen Weichberger Oberndorf keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz 13. Vier Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate des SV Oberndorf konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Mit 23 Zählern aus 16 Spielen steht die SKU Amstetten Amateure momentan im Mittelfeld der Tabelle. Der Gast verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen.

Am kommenden Freitag trifft Oberndorf auf den SVU Mauer-Öhling, die Amstetten Amateure spielt tags darauf gegen den SCU Wallsee.

Gebietsliga West: SV Reifen Weichberger Oberndorf – SKU Ertl Glas Amstetten Amateure, 3:1 (1:1)

