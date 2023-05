TSV Grein untermauert gegen Schönfeld/T. Heimstärke

Details Samstag, 13. Mai 2023 00:22

Gebietsliga West: Durch ein 2:0 vor etwa 130 Zuschauern holte sich der TSV Meisl Grein in der Partie gegen den ATSV Schönfeld/T. drei Punkte. Pflichtgemäß strich der TSV Grein gegen Schönfeld/T. drei Zähler ein. Im Hinspiel hatte sich der ATSV Schönfeld/T. als keine große Hürde erwiesen und mit 1:4 verloren.

Der Gast geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Niklas Killinger das schnelle 1:0 für den TSV Meisl Grein erzielte. Praktisch im Gegenzug rettete die Querlatte für die Heimelf. Die Gäste versuchten weiterhin den Ausgleich zu erzielen, doch der wollte nicht gelingen. Der TSV Grein hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Nach 56 Minuten vergab Robin Rapolter die Chance auf das 2:0. Rapolter beförderte das Leder aber dann doch zum 2:0 des Heimteams über die Linie (79.) und ließ den eingewechselten Ersatzkeeper dabei nicht gut aussehen. Am Ende verbuchte der TSV Meisl Grein gegen Schönfeld/T. einen Sieg.

Grein bleibt dem Leader auf den Fersen

Der TSV Grein behauptet nach dem Erfolg über den ATSV Schönfeld/T. den zweiten Tabellenplatz. Mit nur 21 Gegentoren hat der TSV Meisl Grein die beste Defensive der Gebietsliga West. Der TSV Grein sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der TSV Meisl Grein ungeschlagen ist.

Durch diese Niederlage fällt Schönfeld/T. in der Tabelle auf Platz elf zurück. Sieben Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat der ATSV Schönfeld/T. derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag tritt der TSV Grein bei der SKU Ertl Glas Amstetten Amateure an, während Schönfeld/T. drei Tage zuvor den SVU Mauer-Öhling empfängt.

Gebietsliga West: TSV Meisl Grein – ATSV Schönfeld/T, 2:0 (1:0)

79 Robin Rapolter 2:0

10 Niklas Killinger 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei