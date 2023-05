ASK Kematen entführt die Punkte aus Blindenmarkt

Details Montag, 22. Mai 2023 00:13

Gebietsliga West: Ein Tor machte den Unterschied – der ASK Metran Kematen siegte vor 120 Zuschauern mit 2:1 gegen den SV Union Raika Blindenmarkt. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, der ASK Kematen hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Blindenmarkt geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Tobias Haider das schnelle 1:0 für Kematen erzielte. In der 36. Minute brachte Peter Sura den Ball im Netz des ASK Metran Kematen unter und glich zum 1:1 aus. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Martin Janecka stellte die Weichen für den ASK Kematen auf Sieg, als er in Minute 54 mit dem 2:1 zur Stelle war. Die 1:2-Heimniederlage des SV Union Raika Blindenmarkt war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

Blindenmarkt zittert weiter um den Klassenerhalt

Das Heimteam muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Leistungssteigerung von Blindenmarkt lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der SV Union Raika Blindenmarkt einen deutlich verbesserten vierten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang zwölf ab. Blindenmarkt schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 42 Gegentore verdauen musste. Der SV Union Raika Blindenmarkt verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und zwölf Niederlagen. Vom Glück verfolgt war Blindenmarkt in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Kematen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, zwei Unentschieden und zehn Pleiten.

Am kommenden Freitag trifft der SV Union Raika Blindenmarkt auf den SC Rathauskeller Melk, der ASK Metran Kematen spielt tags darauf gegen den ATSV Schönfeld/T.

Gebietsliga West: SV Union Raika Blindenmarkt – ASK Metran Kematen, 1:2 (1:1)

54 Martin Janecka 1:2

36 Peter Sura 1:1

7 Tobias Haider 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei