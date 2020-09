In der Nachspielzeit: Humer stellt Sieg für Taufkirchen/Trattnach sicher!

Details Montag, 31. August 2020 12:30

Die Union Ritterbräu Taufkirchen/Trattnach hat sich gegen den SV Eberschwang mit 3:2 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein später Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Eberschwang erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der fünften Minute zur frühen Führung. György Györfi erwischte die Hntermannschaft der Heimischen eiskalt und stellte auf 0:1. Lukas Ebergassner schockte die Gäste und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Taufkirchen/Tratt. (18./44.). Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause Taufk./Tr, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging.

Entscheidung in letzter Sekunde

Jetzt erst recht, dachte sich Elias Riegler, der kurz nach dem Wiederanpfiff den Ausgleich parat hatte (47.). Die Partie wurde zunehmend härter, sodass Schiedsrichter Karl Eisterhuber nach dem Ausgleich fünf Spieler verwarnen musste. Daniel Humer ließ seine Mannschaft in der Nachspielzeit, als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, mit seinem Treffer die Führung bejubeln. Schließlich sprang für die Union Ritterbräu Taufkirchen/Trattnach gegen den SV Eberschwang ein Dreier heraus.

Taufkirchen/Tratt. will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen. Die Heimmannschaft machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem siebten Platz.

19 Punkte und Platz sechs – so lautete die Ausbeute von Eberschwang nach 13 Spielen in der vergangenen Spielzeit. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht der SV Eberschwang derzeit auf dem 14. Rang.

1. Klasse Mitte-West: Union Ritterbräu Taufkirchen/Trattnach – SV Eberschwang, 3:2 (2:1)

5 0:1 Gyoergy Gyoerfi

18 1:1 Lukas Ebergassner

44 2:1 Lukas Ebergassner

47 2:2 Elias Riegler

92 3:2 Daniel Humer

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?