Union Buchkirchen zeigt Aufsteiger Neue Heimat zum Saisonauftakt die Grenzen auf

Details Montag, 21. August 2023 09:39

Die Auftaktrunde der 1. Klasse Mitte hielt unter anderem die Begegnung zwischen der Union Buchkirchen und der ASKÖ Neue Heimat Linz bereit. Beide Teams gelten in der heurigen Staffel als Neulinge beziehungsweise Rückkehrer. Die Buchkirchner stiegen aus der 1. Klasse Mitte-West um, wo man den zehnten Platz belegt, die Gäste aus Linz stiegen als Meister der 2. Klasse Mitte um eine Etage auf. Für Spannung war also gesorgt, und die Zuschauer sollten tatsächlich ein kurzweiliges Spiel erleben dürfen.

Buchkirchen zu Beginn dominant

Die Union Buchkirchen begann bei großer Hitze auf heimischem Geläuf gut, war von Anfang an griffig und wurde in der neunten Minute mit dem 1:0 durch Hrvoje Marincic belohnt. Der Torschütze traf nach einem schönen Angriff über die linke Seite aus kurzer Distanz per Kopf, als Vorlagengeber trat Besar Bajrami in Erscheinung. Auch nach der frühen Führung trugen die Hausherren schöne Angriffe vor, das Spiel befand sich ganz klar in der Hand der Buchkirchner. Folgerichtig fiel auch das 2:0 durch Ivan Sipura, der den Ball sehenswert von der Strafraumgrenze in die kurze Ecke beförderte.

Neue Heimat kämpft sich zurück

Nach gut 20 Minuten bekam das Spiel der Ulrich-Elf jedoch einen unerwarteten Knick. Nach einem Fehlpass in der Defensive schlug Neue Heimat in Person von Stephen Nyamedor eiskalt zu. Doch die Gäste aus Linz hatten damit nicht genug. Nach einer halben Stunde gelang Patrik Svetlosak das 2:2, auch diesem Tor war ein Fehlpass, dieses Mal auf Höhe der Mittellinie, vorausgegangen.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel, ab der Stundemarke bekamen die Buchkirchner jedoch allmählich die Zügel wieder in die Hand. Es folgte Topchance um Topchance, man hatte das Visier in dieser Phase des Spiels aber nicht exakt genug eingestellt, scheiterte am Torabschluss. In der 92. Minute sollte der erlösende Siegtreffer aber schließlich doch noch fallen. Besar Bajrami kam erneut über links, legte den Ball auf Hrvoje Marincic zurück, der sich nicht zweimal bitten ließ und zum 3:2 vollstreckte.

Roland Ulrich, Trainer Union Buchkirchen:

„Wir haben sehr, sehr gut angefangen, gleich das 1:0 erzielt. Auch danach haben wir sehr gut gespielt, hatten das Spiel in unserer Hand und uns mit dem 2:0 belohnt. Danach ist uns ein Fehlpass unterlaufen, den der Gegner sofort bestraft hat. In der Folge haben wir etwas den Rhythmus verloren und nach noch einem Fehlpass an der Mittellinie das 2:2 bekommen. Wir waren in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, danach war das Spiel bis zur Pause ausgeglichen, der Gegner ein bisschen besser. Nach Wiederbeginn war die Partie zunächst total ausgeglichen, zwischen der 60. und 80. Minute fanden wir dann drei, vier Hunderter vor. Der Sieg war hochverdient, wir hatten auch schlechte Phase, aber auch sehr, sehr gute. Am Schluss war der Gegner schon sehr müde, und wir haben dominiert.“

