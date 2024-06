Union Rainbach/M. bleibt nach 1:0-Sieg bei Absteiger erstklassig

Details Sonntag, 09. Juni 2024 19:27

In einem intensiven Duell am letzten Spieltag der 1. Klasse Nord-Ost setzte sich die Union Rainbach/M. mit einem knappen 1:0 bei der SPG Perg/Windhaag durch. Trotz einer starken zweiten Halbzeit der Heimmannschaft, ging der Absteiger in seinem vorerst letzten Spiel in der 1. Klasse leer aus. Die Rainbacher hingegen sicherten mit dem achten Saisonsieg den Ligaverbleib.

Auer bringt Union auf die Siegerstraße

Perg/Windhaag, das bereits als Absteiger feststand, wollte sich mit einem guten Spiel aus der 1. Klasse verabschieden. Die Gäste hingegen kämpften noch um den Klassenerhalt und reisten mit viel Selbstvertrauen an.

Das Spiel begann pünktlich, wobei die SPG von links nach rechts spielte. Beide Teams starteten vorsichtig und tasteten sich zunächst ab. In der 16. Minute hatten die Gäste ihre erste nennenswerte Chance durch Mario Wagner, dessen Schuss jedoch weit neben das Tor ging. Auf der anderen Seite blieben klare Torchancen zunächst Mangelware.

Die entscheidende Szene der ersten Halbzeit ereignete sich in der 35. Minute: Rainbachs Tobias Auer erzielte das 0:1 und brachte sein Team in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause gab es eine Spielunterbrechung, da ein Rainbacher verletzt am Boden lag, doch das Match konnte ohne größere Verzögerung fortgesetzt werden. Mit 0:1 ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Absteiger nur noch zu zehnt - Rainbach behauptet Führung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wechselte Rainbach, während die Heimischen personell unverändert weiterspielten. Die Gastgeber kamen mit neuem Elan aus der Kabine und dominierten zunehmend das Geschehen auf dem Platz. In der 56. Minute hatte Jonas Pilsl die große Chance zum Ausgleich, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei.

Die Union stand in dieser Phase stark unter Druck, konnte aber durch eine disziplinierte Defensivleistung und einige gute Paraden von Torhüter Paul Mayerhofer die Führung verteidigen. Die Situation spitzte sich in der 77. Minute zu, als Jonas Diesenreiter die Gelb-Rote Karte sah und der Absteiger in Unterzahl geriet.

Obwohl die Gastgeber mit einem Mann weniger auf dem Platz standen, gaben sie nicht auf und blieben weiterhin die dominierende Mannschaft. Perg/Windhaag drängte auf den Ausgleich, konnte aber letztlich die kompakte Rainbacher Defensive nicht knacken. In der 88. Minute brach im Gästesektor großer Jubel aus, da bekannt wurde, dass der direkte Konkurrent aus Bad Kreuzen ein Gegentor kassiert hatte, was die Chancen der Rainbacher auf den Klassenerhalt deutlich verbesserte.

Nach 90 intensiven Minuten pfiff Schiedsrichter Plöderl die Partie ab, und die Union Rainbach konnte einen hart erkämpften 1:0-Sieg und den Klassenerhalt feiern. Perg/Windhaag verabschiedete sich trotz einer kämpferischen Leistung mit einer Niederlage aus der Liga und muss den Gang in die 2. Klasse antreten.

