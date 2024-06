Elfmeter beschert Union Königswiesen Last-Minute-Sieg

Im packenden Aufeinandertreffen zwischen der Union Königswiesen und der Union Bad Zell erlebten die Zuschauer in der letzten Runde der 1. Klasse Nord-Ost eine Partie, die bis zur letzten Minute für Spannung sorgte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Match im zweiten Durchgang Fahrt auf und endete mit einem hauchdünnen 2:1-Erfolg für die Gastgeber, die den 15. Saisonsieg feierten und die Punktejagd als Vizemeister beendeten.

Torlose erste Halbzeit trotz Chancen

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als die Hausherren bereits in der zweiten Minute durch zwei Großchancen nach einem Eckball gefährlich wurden. Doch Bad Zell konnte sich in dieser frühen Phase des Spiels auf Torhüter Emanuel Mayböck verlassen, der beide Versuche parierte. Die Königswiesener machten weiterhin Druck und hatten in der 25. Minute eine weitere große Möglichkeit, als Daniel Vanek alleine vor dem Kasten an Goalie Mayböck scheiterte. Die Gastgeber blieben am Drücker, doch ein Stangenschuss von Vanek in der 29. Minute hielt den Spielstand weiterhin bei 0:0.

In der ersten Halbzeit wurden beide Teams für ihre Bemühungen nicht belohnt. Die Union Bad Zell hielt gut dagegen und verhinderte, dass Königswiesen in Führung ging. Mit einem torlosen Zwischenstand gingen die Mannschaften in die Kabinen.

Elfmeter bringt in Minute 92 die Entscheidung

Nach der Pause kam das Spiel richtig in Fahrt. In der 55. Minute gelang der Union Bad Zell die überraschende Führung. Florian Hölzl nutzte einen Konter und brachte seine Mannschaft in Front, entgegen des bisherigen Spielverlaufs. Königswiesen reagierte prompt und erhöhte den Druck. Ein zentraler Freistoß von Yannick Haslinger in der 67. Minute wurde vom Bad Zeller Torhüter hervorragend abgewehrt, doch die Königswiesener ließen nicht locker.

Die Heimischen drängten auf den Ausgleich, der in der 77. Minute dann auch fiel. Nach einer sehenswerten Kombination über Kapitän Georg Mühlbachler und Hannes Klaus, vollendete Patrick Fasching zum verdienten 1:1-Ausgleich. Nun war das Spiel wieder völlig offen.

Die entscheidende Szene sich in der Nachspielzeit. In der 92. Minute wurde Haslinger im Strafraum gefoult und Schiedsrichter Pölzl zeigte auf den Punkt. Florian Häusler trat an und verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 2:1. Die Zuschauer jubelten und die Gastgeber verteidigten die Führung in den letzten Minuten erfolgreich.

Dieses Spiel wird in Erinnerung bleiben, weil es das letzte Spiel für Peter Rumetshofer (Bad Zell) sowie Patrick Fasching (Königswiesen) war, die ihre Karrieren beenden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter TheKiller (670 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter TheKiller mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.