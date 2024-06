SPG Pregarten 1b sichert sich den Klassenerhalt mit eindrucksvollem 4:2-Sieg gegen Union Lasberg

Details Montag, 10. Juni 2024 22:57

Die SPG Pregarten 1b feierte am Sonntag einen wichtigen 4:2-Heimsieg gegen die Union Lasberg und sicherte sich damit den Klassenerhalt in der 1. Klasse Nordost. Nach einem nervenaufreibenden Spiel, das mit einer 2:1-Führung für die Gäste in die Pause ging, zeigten die Pregartner in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Leistung und drehten das Spiel zu ihren Gunsten.

Frühe Führung für die Gäste

Von Beginn an war klar, dass es für die SPG Pregarten 1b um alles ging, während die Union Lasberg im gesicherten Tabellenmittelfeld ohne großen Druck antreten konnte. Das Spiel begann ausgeglichen, doch bereits in der 11. Minute gelang Michael Andreas Hackl von der Union Lasberg das 1:0. Hackl gewann ein Laufduell gegen Georg Scheuchenstuhl und verwandelte sicher aus 14 Metern.

Die Pregartner ließen sich jedoch nicht entmutigen und suchten den schnellen Ausgleich. In der 28. Minute gelang dies auch Ilke Demir, der nach einem sehenswerten Spielzug mehrere Lasberger ausspielte und den Ball aus sechs Metern ins Tor schob. Doch die Freude währte nur kurz, denn in der 35. Minute stellte Nico Aglas die Führung für die Union Lasberg wieder her. Er traf aus einer stark abseitsverdächtigen Position zum 2:1.

Die restlichen Minuten der ersten Halbzeit waren von harten Zweikämpfen und einigen strittigen Entscheidungen des Schiedsrichters geprägt. In der 44. Minute verletzte sich Scheweda Michi von den Pregartnern schwer an der Hand und musste behandelt werden. Trotz dieser Rückschläge kämpfte die SPG Pregarten 1b weiter, konnte aber vor der Pause keinen weiteren Treffer erzielen.

Starke zweite Halbzeit der Pregartner

Die zweite Halbzeit begann mit einer klaren Zielsetzung der SPG Pregarten 1b: Ein Sieg war nötig, um die Relegation zu vermeiden. Dies zeigte sich auch in ihrem Spiel. In der 52. Minute gelang Ilke Demir erneut ein wichtiger Treffer, der den Ausgleich zum 2:2 brachte. Nur zwei Minuten später folgte ein weiteres Tor von Dominik Mayrwöger, der einen Eckball artistisch mit der Ferse ins rechte Eck verwertete und somit die Führung für die Pregartner erzielte.

Die Union Lasberg versuchte, den Rückstand auszugleichen, und hatte in der 66. Minute durch einen Freistoß eine gute Chance, doch der Ball ging knapp über das Tor. Das Spiel blieb hart umkämpft, und beide Mannschaften schenkten sich nichts. In der 77. Minute setzte Tobias Killinger schließlich den Schlusspunkt. Er lief über das halbe Feld, ließ zwei Verteidiger stehen und schoss den Ball aus halbrechter Position ins linke lange Eck. Damit war das Spiel entschieden.

In den letzten Minuten versuchte die Union Lasberg zwar noch einmal alles, doch die Abwehr der Pregartner stand sicher. Ilke Demir hatte sogar die Möglichkeit, seinen Hattrick zu komplettieren, scheiterte jedoch am Torwart der Lasberger. Schließlich endete das Spiel nach 96 Minuten mit einem verdienten 4:2-Sieg für die SPG Pregarten 1b.

Dieser Erfolg bedeutet, dass die SPG Pregarten 1b den Klassenerhalt sichert und die Saison mit drei Siegen in Folge abschließt. Ein großer Erfolg für das Team, das mit einer beeindruckenden Leistung in der zweiten Halbzeit die Weichen für den Verbleib in der 1. Klasse Nordost stellte.

1. Klasse Nord-Ost: Pregarten 1b : Lasberg - 4:2 (1:2)

77 Tobias Killinger 4:2

54 Dominik Mayrwöger 3:2

52 Ilke Demir 2:2

35 Nico Aglas 1:2

28 Ilke Demir 1:1

11 Michael Andreas Hackl 0:1

