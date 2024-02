TSV St. Marienkirchen/Schärding: "Wir sind mit der Hinrunde größtenteils zufrieden"

Details Mittwoch, 21. Februar 2024 17:21

In der vergangenen Saison kam die TSV St. Marienkirchen/Schärding als Tabellendritter in der 1. Klasse Nord-West ins Ziel. Auch in dieser Spielzeit sind die Gelb-Schwarzen im oberen Tabellendrittel präsent. Nach der ersten Saisonhälfte stehen die Schärdinger mit 21 Zähler am siebten Rang, wenngleich auf den Tabellenzweiten gerade einmal drei Punkte fehlen. In der Rückrunde ist in dieser Liga im Aufstiegskampf also noch alles drinnen: „Im Großen und Ganzen sind wir mit der Hinrunde zufrieden, wir wollten ins obere Tabellendrittel und da stehen wir aktuell auch“, so Sektionsleiter Daniel Laufenböck. LIGAPORTAL blickt auf die Herbstsaison der Mokrovic-Elf zurück.

Beste Defensive der Liga

St. Marienkirchen startete gleich mit einem vermeintlichen, fulminanten 5:2-Erfolg gegen den ATSV Schärding in die Saison, die Partie wurde am Ende aber strafverifiziert und beide Mannschaften erhielten keine Punkte. Danach zeigt sich die Bilanz der Schärdinger durchwachsen: Sechs Siege, drei Niederlagen und drei Punkteteilungen gab es für die Mokrovic-Mannschaft nach dem nicht gewerteten Auftaktsieg gegen den ATSV. In den bisherigen 13 Spielen erhielten die St. Marienkirchner aber die wenigsten Gegentreffer (14). In der Offensive trafen die Gelb-Schwarzen 28 Mal das gegnerische Tor, davon erzielte acht Treffer Sebastian Huber, der derzeitige Topscorer des TSV.

Erste Testspiele wurden absolviert - Trainingslager in Novigrad

Nachdem die Kicker aus St. Marienkirchen den Trainingsbetrieb aufgenommen hatten, stand mit dem SK Schärding (Landesliga West) zum Auftakt in die Vorbereitung gleich ein schwerer Gegner am Programm. Der Favorit setzte sich am Ende mit 4:1 durch. Gegen die Union Senftenbach folgte eine Woche später ein 3:3-Remis, ehe eine Woche später die Union Natternbach mit 6:4 in die Schranken gewiesen wurde. Am vergangenen Wochenende testete man gegen die Union Eberschwang. Von Sonntag (25.2) steht bis Donnerstag ein viertägiges Trainingslager in Novigrad, Kroatien an, wo sich die St. Marienkirchner bestens auf die Rückrunde vorbereiten wollen.

Drei Abgänge und drei Neuzugänge

Mate Bajic (Kroatien), Damir Sehic (Neuhaus/Deutschland) und Stefan Mandl (Dorf/Pram) verlassen drei Spieler den Verein im Winter und werden Coach Mokrovic im Frühjahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Mit Oliver Sabelja (Obernberg/Ort) und den Ramic-Brüdern, Kerim und Muhamed, konnte man dafür aber auch drei neue Spieler nach St. Marienkirchen holen.

"Wir wollen ins vorderste Drittel der Tabelle"

In St. Marienkirchen will man an der Hinrunde anschließen und dort weitermachen, wo man aufgehört hat: „Wir haben mit der Rückreihung bei Punktegleichheit einige Plätze verloren, jetzt sind wir siebter in der Tabelle, haben aber nur einen minimalen Rückstand auf den Tabellenzweiten. Wir wollen wieder ins oberste Drittel, das ist unser primäres Ziel, alles andere wird sich dann noch herausstellen“, so der Sektionsleiter.

Transferliste 1. Klasse Nord-West