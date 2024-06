Interessantes 2:2-Unentschieden in St. Marienkirchen/Schärding

Eine interessante Begegnung am letzten Spieltag in der 1. Klasse Nord-West bot den Zuschauern am Sonntagnachmittag ein spannendes Match. Der TSV St. Marienkirchen/Schärding und die SPG Sigharting/Andorf 1b trennten sich nach intensiven 90 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden. Besonders auffällig war die starke Leistung von Marcel Ratzenberger, der zwei Tore für die Gäste erzielte und zahlreiche Chancen herausarbeitete. Auch die Hausherren zeigten eine solide Performance und konnten durch Tore von Oliver Sabelja und Tobias Schachinger punkten.

SPG hat zur Pause die Nase vorne

Die Partie begann schwungvoll, mit der ersten nennenswerten Chance durch St. Marienkirchens Bernhard Zauner bereits in der 5. Minute. Es folgten mehrere gute Gelegenheiten für beide Teams, wobei insbesondere die Gäste durch Tolga Celepci in der 13. Minute und Michael Ratzenberger in der 29. Minute gefährlich wurden. Eine Trinkpause unterbrach kurzzeitig den Spielfluss.

St. Marienkirchen zeigte sich ebenfalls gefährlich, besonders Tobias Schachinger mit einer Kopfballchance und Bernhard Zauner, dessen Abschluss in der 37. Minute von Torhüter Lorenz Berrer stark pariert wurde. Doch es waren die Gäste, die kurz vor der Halbzeit durch Ratzenberger das 1:0 erzielten. Eine wichtige Rettungsaktion von Goalie Berrer kurz vor dem Halbzeitpfiff sicherte die Führung für Sigharting/Andorf 1b.

Hausherren drehen Spiel - Ratzenberger schnürt Doppelpack

Die zweite Halbzeit begann mit einem starken Kopfball von TSV-Akteur Dragan Antunovic in der 48. Minute. In der 53. Minute vergab Ratzenberger eine große Chance, was sich wenig später rächen sollte: In der 55. Minute erzielte Oliver Sabelja den Ausgleich zum 1:1.

Das Spiel wurde zunehmend intensiver, und in der 63. Minute brachte Schachinger St. Marienkirchen mit einem weiteren Treffer in Führung. Doch die SPG gab nicht auf und setzte die Gastgeber weiterhin unter Druck. Ratzenberger blieb auch in der zweiten Halbzeit der gefährlichste Mann auf dem Platz und hatte in der 73. und 76. Minute zwei große Chancen, die er jedoch nicht verwerten konnte.

In der 77. Minute war es dann aber soweit: Ratzenberger erzielte sein zweites Tor und glich die Partie zum 2:2 aus. Trotz weiterer Bemühungen beider Teams blieb es am Ende beim Unentschieden. Eine letzte nennenswerte Chance für die Gäste hatte einmal mehr Ratzenberger in der 85. Minute, doch es blieb beim 2:2.

Das Spiel endete nach 90 intensiven Minuten mit einem gerechten 2:2, ein Ergebnis, das den Spielverlauf und die Leistungen beider Mannschaften widerspiegelt. Die Zuschauer konnten sich über ein spannendes Fußballspiel freuen, das zahlreiche Chancen und vier Tore bot.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer (3620 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian Briglauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.