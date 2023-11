SPG Ulrichsberg/Klaffer: "Sind nicht unzufrieden"

Details Donnerstag, 16. November 2023 11:37

Im Sommer wurden am Böhmerwald bzw. Hochficht die Kräfte gebündelt, ging die neue SPG Ulrichsberg/Klaffer in der 1. Klasse Nord an en Start. Auch wenn die Spielgemeinschaft im ersten (4:5 in Neufelden) und letzten Match der Hinrunde (0:4 gegen Lichtenberg) jeweils eine empfindliche Niederlage einstecken musste, kamen die Mannen von Trainer Manfred Kagerer gut durch den Herbst, zogen in den elf Runden dazwischen nur drei Mal den Kürzeren und überwintern als Fünfter im oberen Drittel der Tabelle. "Wir haben einen Top-Fünf-Platz angestrebt, konnten dieses Vorhaben realisieren und sind demzufolge mit dem Abschneiden nicht unzufrieden", erklärt Sportchef Markus Cecho.

Fehlende Siegesserie und bitterer Herbstausklang

Die Kagerer-Elf steckte die Auftaktpleite in Neufelden weg, sammelte in den folgenden vier Partien acht Punkte und präsentierte sich auch in der zweiten Herbsthälfte über weite Strecken ordentlich. "Bei der Heimpleite zum Herbstausklang haben wir die Chance vertan, uns eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen, in diesem Match aber nicht unseren besten Tag erwischt, zudem haben die Lichtenberger taktisch überaus geschickt agiert unbd verdient gewonnen", so Cecho, der sich in der Hinrunde über drei Heimsiege freuen konnte, in der Fremde fuhren die Kicker aus dem Oberen Mühlviertel zwei "Dreier" ein. "Auch wenn die Mannschaft die Erwartungen erfüllen konnte, hat im Herbst die nötige Konstanz gefehlt und konnten keine Siegesserie starten".

Viele Tore - vorne und hinten

Während nur vier Teams mehr Treffer bejubeln durften, kassierten lediglich drei Mannschaften mehr Gegentore. "Zum einen haben wir alleine neun Tore in den Spielen gegen Neufelden und Lichtenberg erhalten, und zum anderen ist unser Spiel offensiv ausgerichtet und wollen den Fans attaktiven Fußball bieten", meint der Sportliche Leiter. "In der ungemein engen Liga haben wir uns gut positioniert, zudem funktioniert die Spielgemeinschaft ausgezeichnet, ziehen alle an einem Strang. Im Verein ist immer etwas los, zudem sind die Heimspiele wesentlich besser besucht, als in der Vergangenheit".

Neuer Co-Trainer - Trainingslager in Bayern

Aktuell ruht im Mühlviertel der Ball, ehe in der ersten Dezember-Hälfte die bereits 19. Auflage des traditionellen Nachwuchsturnieres auf dem Programm steht, an dem rund 100 Mannschaften teilnehmen. Anfang Februar nehmen die Kicker aus Ulrichsberg und Klaffer die Vorbereitung in Angriff, schlagen Anfang März ihre Zelte in Deutschland auf und halten in Bad Gögging (nahe Regensburg) ein Trainingslager ab. Die Reise ins benachbarte Bayern werden die üblichen Verdächtigen antreten. "Da die Trainingseinheiten im Schnitt von 34 Akteuren besucht werden, verfügen wir über einen breiten Kader. Aus diesem Grund sehen wir uns nicht nach Verstärkungen um, sind im Winter keine Transfers geplant", sagt Markus Cecho und freut sich, dass Rechtsverteidiger Matthias Thaller nach einem Kreuzbandriss am Weg zurück ist. Während am Spielersektor alles beim Alten bleibt, erhält das Trainer-Team Zuwachs: Christian Eckerstorfer, der zuletzt bei Bezirksligist Julbach das Reserve-Team betreut hat, wird im neuen Jahr Coach Kagerer unterstützen.

Podestplatz im Visier

Sieht man von Herbstmeister Vorderweißenbach sowie den beiden Nachzüglern aus Eidenberg und Peilstein ab, liegen in der Tabelle sämtliche Mannschaften eng beisammen, ist die traditionell ungemein ausgeglichene Liga auch in dieser Saison wieder überaus spannend. "Da wir knapp dran sind, liebäugeln wir insgeheim mit einem Top-Drei-Platz. Wir orientieren uns in der Tabelle nach oben und wollen uns auch im neuen Jahr ordentlich präsentieren. Die Liga ist zwar wieder enorm ausgeglichen, dennoch gehen wir nicht davon aus, in Abstiegsgefahr zu geraten", blickt der Sportchef der zweiten Meisterschaftshälfte gelassen entgegen.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.