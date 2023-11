Pünktlich zur Winterpause: Partie in der 1. Klasse wegen plötzlichen Schneesturms abgebrochen!

Details Samstag, 11. November 2023 19:40

In Oberneukirchen, einer kleinen Gemeinde im Bezirk Urfahr-Umgebung im oberen Mühlviertel, fand heute Nachmittag in der 1. Klasse Nord ein interessantes Fußballspiel statt, das jedoch durch unerwartete Witterungsbedingungen abgebrochen werden musste. Die Union Oberneukirchen traf in einem spannenden Spiel auf den Fussballklub Biohort Neufelden. Das Spiel war heiß umkämpft, bevor beide Teams kaltgestellt wurden - Spielabbruch beim Stand von 1:1!

Die besondere Note dieses Spiels war, dass das Tor für Union Oberneukirchen von Jürgen Danner erzielt wurde, der an diesem Tag Geburtstag hatte. Das Spiel musste danach jedoch beim Stand von 1:1 wegen eines Schneegestöbers abgebrochen werden.

Neben dem Hauptspiel gab es auch eine Begegnung der 1B-Mannschaften, bei der Union Oberneukirchen einen bemerkenswerten 4:2-Sieg gegen Neufelden errang. Die Torschützen für Oberneukirchen waren Samuel Eibensteiner, der zweimal traf, sowie Matthias Obojes und Lukas Mayrhofer, die jeweils ein Tor beisteuerten.

