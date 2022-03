Haslach fixierte erst in der 2. Halbzeit den erwarteten 4:2-Sieg gegen Nachzügler Sarleinsbach

Details Montag, 28. März 2022 20:17

Aus einem 1:0 wurde dann noch ein 4:2: SV Haslach schlug DSG Union Sarleinsbach vor 150 Zuschauern am Sonntag 4:2.

In einer schwachen ersten Halbzeit mit wenig Tormöglichkeiten auf beiden Seiten geht der Tabellenzweite SV Haslach nach einem schwach verteidigten Corner durch Paul Schiffbänker in der 32. Minute in Führung. Nach der Halbzeitpause fielen dann die Tore: Bereits in der 54. Minute kann die Gästemannschaft aus Sarleinsbach nach einem Freistoß den Ausgleich durch Fabian Altendorfer erzielen. Durch einen Elfmeter für den SV Haslach, lässig verwandelt von Tobias Schauer, gab es eine 2:1-Führung für die Hausherren.

Mit diesem Treffer war der Spielfluss der Gäste gebrochen. Bereits drei Minuten später konnte Lukas Feldler auf 3:1 erhöhen nachdem der Tormann Klemens Neumüller zuvor zweimal bravourös kurfristig abwehren konnte (74.). Mit dem ersten Ballkontakt erhöhte der eingewechselte Markus Haselgrübler per Kopf auf 4:1 (84.). Der zweite Treffer in der letzten Spielminute (93.) durch David Stallberger war nur mehr ein Ergebniskosmetik für die Gäste aus Sarleinsbach. Durch diesen wichtigen Punktegewinn bleibt SV Haslach weiterhin Tabellenzweiter.

Sarleinsbach rutscht einen Platz ab

Der SV Haslach stabilisiert nach dem Erfolg über DSG Union Sarleinsbach die eigene Position im Klassement. Mit 46 geschossenen Toren gehört der SV Haslach offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Nord. Der SV Haslach knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SV Haslach neun Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der SV Haslach konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Die DSG Union Sarleinsbach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Man schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 37 Gegentore verdauen musste. Die DSG Union Sarleinsbach musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Sarleinsbach insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die DSG Union Sarleinsbach baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag reist der SV Haslach zur Union Eidenberg/Geng, zeitgleich empfängt DSG Union Sarleinsbach den SV Gramastetten.

1. Klasse Nord: SV Haslach – DSG Union Sarleinsbach, 4:2 (1:0)

93 David Stallberger 4:2

84 Markus Haselgruebler 4:1

74 Lukas Feldler 3:1

70 Tobias Schauer 2:1

54 Fabian Altendorfer 1:1

33 Paul Schiffbaenker 1:0