Peilstein bezwingt Ulrichsberg mit 2:1

Details Sonntag, 27. März 2022 19:31

Vor 200 Zuschauern konnte Union Peilstein die Union Ulrichsberg mit Treffern von Marek Werner und Rudolf Wiesinger besiegen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gastgeber bereits in Front: Marek Werner markierte in der vierten Minute die Führung. Josef Sevcik war es, der in der 23. Minute den Ball im Tor der Union Peilstein unterbrachte. Rudolf Wiesinger nutzte die Chance für die Union Peilstein und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Obwohl Union Peilstein nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Union Ulrichsberg zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Peilstein macht Sprung nach vorne

Mit dem Sieg knüpfte Union Peilstein an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert die Union Peilstein acht Siege und zwei Remis für sich, während es nur fünf Niederlagen setzte. In den letzten fünf Partien ließ die Union Peilstein zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Mit sechs Siegen weist die Bilanz der Union Ulrichsberg genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Die Situation bei den Gästen bleibt angespannt. Gegen Union Peilstein kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Die Union Peilstein setzte sich mit diesem Sieg von Union Ulrichsberg ab und belegt nun mit 26 Punkten den vierten Rang, während die Union Ulrichsberg weiterhin 21 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag trifft Union Peilstein auf die Union Truckcenter Altenfelden, Union Ulrichsberg spielt am selben Tag gegen die Sportunion Klaffer.

1. Klasse Nord: Union Peilstein – Union Ulrichsberg, 2:1 (2:1)

31 Rudolf Wiesinger 2:1

23 Josef Sevcik 1:1

4 Marek Werner 1:0