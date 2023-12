FC Aschach/Steyr: "Haben billige Tore kassiert"

Details Samstag, 09. Dezember 2023 12:16

In der letzten Rückrunde sammelte der FC Aschach/Steyr stolze 30 Zähler, avancierte zum besten Frühjahrs-Team der 1. Klasse Ost und kam in der vergangenen Saison als Dritter ins Ziel. Daran konnten die Mannen von Trainer Pascal Stöger in der aktuellen Spielzeit nicht anknüpfen, ergatterten im Herbst nur 15 Zähler und beendeten die Hinrunde am zehnten Rang. "Nach dem tollen Frühjahr wollten wir eine ruhige Saison spielen und uns im Bereich des oberen Tabellendrittels positionieren, doch der aktuelle Herbst hat einen ähnlich negativen Lauf genommen wie der letzte. Hätten wir fünf, sechs Punkte mehr geholt - die auch möglich gewesen wären - hätten wir unser Vorhaben realisieren können", erklärt Sportchef Gerhard Seimair.

Ordentlicher Start, aber Pleitenserie auf der Zielgeraden

Die Stöger-Elf kam ordentlich aus den Startblöcken, blieb in den ersten drei Runden ungeschlagen und sammelte in diesem Zeitraum immerhin fünf Punkte. In der Folge fehlte den Traunviertlern die nötige Konstanz, mussten vor allem auf der Zielgeraden ordentlich Federn lassen und verabschiedeten sich mit drei Pleiten am Stück in die Winterpause. "Wir sind ganz gut gestartet, hatten mit zunehmendem Saisonverlauf jedoch mit dem Verletzungsteufel zu kämpfen und mussten an einem Wochenende bei beiden Mannschaften nicht weniger als 13 Spieler vorgeben", so Seimair, der sich über drei Heimsiege freuen konnte - in den sieben bisherigen Auswärtsspielen musste der FCA jedoch fünf Niederlagen einstecken. "Daheim ist es ganz gut gelaufen und haben lediglich ein Heimspiel verloren. In der Fremde konnten wir hingegen nur vier Zähler holen und können uns die eklatante Auswärtsschwäche nicht wirklich erklären", schüttelt der Sportchef den Kopf.

Probleme vorne und hinten

Nur jeweils vier Teams durften weniger Treffer bejubeln bzw. kassierten mehr Gegentore. "Es hat vorne und hinten gehapert, haben zu wenig Tore gemacht und zu viele erhalten. Zudem haben wir billige Tore kassiert, die uns einige Punkte gekostet haben", spricht Gerhard Seimair unter anderem die 3:4-Niederlage gegen Haidershofen an, als die Aschacher einen 0:3-Rückstand beinahe wettgemacht hätten. "Auch wenn uns von der Abstiegszone einige Punkte trennen, müssen wir auf der Hut sein, demzufolge hält sich die Freude über das bisherige Abschneiden in Grenzen."

Ein fixer Abgang

In der Winterpause müssen die Kicker ein Heim-Programm absolvieren, ehe am 11. Jänner die Vorbereitung in Angriff genommen wird. "Wir verzichten auf ein Trainingslager in der Ferne, dafür steht vor Ort ein intensives Wochenende auf dem Programm. Zudem bestreiten wir interessante Testspiele und messen die Kräfte mit einigen Bezirksligisten", weiß der Sportchef. Beim Trainingsauftakt wird Coach Stöger den Ungarn Rajmond Toricska nicht begrüßen können, der 30-jährige Routinier kehrt aus privaten Gründen in seine Heimat zurück. "Ich hoffe, dass dieser Abgang der einzige bleibt. Auch wenn wir die Augen und Ohren offen halten und sich in einer Übertrittszeit immer etwas ergeben kann, sehen wir uns nicht wirklich nach Verstärkungen um, möchten Transfers aber nicht grundsätzlich ausschließen", so Seimair.

"Wollen eine akute Abstiegsgefahr erst gar nicht aufkommen lassen"

Vom aktuellen Fünften aus Spital sowie von der Abstiegszone sind die Aschacher jeweils durch sieben Punkte getrennt, weshalb es für die Stöger-Elf im neuen Jahr in beide Richtungen gehen kann. "Unsere Liga ist auch heuer wieder enorm ausgeglichen und umkämpft, zudem muss man abwarten, was sich im Winter bei den Konkurrenten tut. Demzufolge geht es für uns in erster Linie darum, gut in die Rückrunde zu starten und eine akute Abstiegsgefahr erst gar nicht aufkommen zu lassen. Wir wollen so rasch wie möglich die 30-Punkte-Marke knacken und frühzeitig das rettende Ufer erreichen", gibt der Sportliche Leiter die Richtung vor. "Das Saisonziel haben wir noch nicht aus den Augen verloren und könnten mit einem ähnlich starken Frühjahr wie in der letzten Saison durchaus noch auf den sechsten oder sogar fünften Platz springen".

