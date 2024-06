Vor Rekordkulisse: ASV Haidershofen-Behamberg krönt sich vor 2500 Zuschauern zum Meister der 1. Klasse Ost!

Details Montag, 10. Juni 2024 18:56

Der ASV Haidershofen-Behamberg hat turbulente Jahre hinter sich. In der Saison 2021/22 entfloh man im letzten Atemzug in der Relegation dem Abstiegsgespenst – dies ausgerechnet in der Premierensaison auf der neu-gebauten Sportanlage. In der Folgesaison stabilisierte man sich dann und beendete eine solide Spielzeit auf Platz sechs, ehe nun der ganz große Coup folgte: In einem hochspannenden Meisterkampf in der 1. Klasse Ost erwies man sich als die insgesamt konstanteste Mannschaft der Liga und hatte sich so ein großes Herzschlagfinale erarbeitet, in dem man am gestrigen Sonntagnachmittag vor knapp 2450 Zuschauern gegen die Vorwärts Steyr Juniors die Nerven behielt und sich mit 1:0 zum Meister der 1. Klasse Ost 2023/24 krönte.

Vorwärts drückt auf Führungstreffer

Es war alles angerichtet für ein absolutes Fußballfest: Der Haidershofner Anhang fand sich nach einem Fanmarsch pünktlich in der R.S.F. Arena in Münichholz ein, die Fans der Vorwärts Jrs. sorgten mit einer kleinen Choreographie für Stimmung. Die Rahmenbedingungen waren somit traumhaft und die Haupt-Protagonisten zahlten dies mit einem tollen Fußballspiel zurück. Die Anfangsphase gehörte ganz klar den Hausherren, die mit Mirsad Sulejmanovic einen Ausnahmekicker neben einigen weiteren Verstärkungen aus der ersten Mannschaft in die zweite Garde einberufen hatten. Die Elf von Taner Ari strahlte in dieser Phase der Partie zwar immer wieder große Gefahr aus, tat sich gegen eine Haidershofner Hintermannschaft, die sich keinen Fehler erlauben durfte und dies auch nicht tat, enorm schwer im vorderen Drittel in gute Abschlusspostionen zu kommen. Mit fortschreitender Spieldauer kamen die Gäste auch etwas besser in die Gänge, sollten aber auch nicht sonderlich gefährlich werden können.

Ex-Vorwärtsler Mahmic versetzt Haidershofen-Anhang in Extase

Nach einer spannungsgeladenen und temporeichen ersten Hälfte, in der sich die zweite Mannschaft des Regionalligisten einen Treffer verdient hätte, wendete sich das Blatt nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Lino Heiduck. Von Vorwärts kam vorerst wesentlich weniger, es schlichen sich Abspielfehler ein und durch vereinzelte Vorstöße konnte man bedeutend weniger Druck induzieren. Die Gäste präsentierten sich indes etwas mutiger und wurden dafür in Minute 61 belohnt: Bereits zuvor hatte man immer wieder Toptorjäger Anes Mahmic gesucht und diesmal gelang es. Der frischgebackene Torschützenkönig 23/24 nahm sich bei einem langen Ball aus dem Halbfeld das Spielgerät unwiederstehlich an und lupfte im 1-gegen-1 mit Vorwärts-Keeper Niklas Radner die Haidershofner in Führung. Die Steyrer rappelten sich folglich relativ prompt wieder auf und hätten bereits eine Minute nach dem bitteren Nackenschlag ausgleichen können – Paul Staudinger setzte die Kugel aber aus kurzer Distanz knapp neben das Gehäuse. In der Schlussphase schnupperten die Gastgeber das eine oder andere Mal auch am Ausgleich, es fehlte aber immer das nötige Quäntchen Glück.

Beste Defensive der Liga als Aushängeschild

Am Ende gab es dann noch bei strömendem Regen fünf Minuten Zugabe, ehe Schiedsrichter Heiduck die Partie abpfiff und zugleich die große Party samt riesigem "Freudenplatzsturm" einläutete – der ASV Haidershofen-Behamberg ist Meister der 1. Klasse Ost 23/24. Die beste Defensive der Liga (24 Gegentore) mit dem auf Papier besten Stürmer der Liga (Anes Mahmic, 34 Tore) hat sich somit mit 63 errungenen Punkten gegen die Verfolger von der Vorwärts (58 P.), aus Adlwang (57 P.) und Schiedlberg (45 P.) durchsetzen können. Die Vorwärts Jrs. sind als Vizemeister nicht für die Aufstiegsrelegation berechtigt, somit hat die Union Adlwang die Chance, im Duell mit der ASKÖ Vorchdorf (Mi. 19:00 in Vorchdorf, Sa. 18:00 in Adlwang) der Truppe von Coach Reinhard Mayr in die Bezirksliga zu folgen.

Stimme zum Meistertitel

Reinhard Mayr (Trainer ASV Haidershofen-Behamberg):

„Ich denke, dass wir sehr gut vorbereitet waren. Wir wussten der Gegner wird mehr Spielanteile und individuelle Klasse haben, weil uns auch klar war, dass sie einen Sulejmanovic runterziehen, der Stammspieler in der Regionalliga ist. Wir haben aber nicht daran gezweifelt, diese Aufgabe als Team zu bewältigen. Am Anfang sind wir damit noch nicht so gut zurecht gekommen und mussten die Abwehr ein wenig anpassen. Inmitten der ersten Halbzeit haben wir dann etwas besser ins Spiel gefunden und in der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, uns mehr zuzutrauen. Das ist uns gut gelungen, nach dem herrlichen 1:0 kamen dann viele hohe Bälle, am Ende hatten wir auch das nötige Quäntchen Glück, das gehört in solchen Partien aber dazu. Ich denke aber, dass wir am Ende nicht unverdient gewonnen haben."

Die Besten:

Vorwärts Jrs.: Kusha Ganji, Paul Staudinger

ASV Haidershofen-Behamberg: Anes Mahmic, Matthias Zeller

1. Klasse Ost: Vorwärts/ATSV Steyr : Haidershofen-Behamberg - 0:1 (0:0)

61 Anes Mahmic 0:1

