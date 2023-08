Erste Heimpleite seit 4. Juni 2022! Aufsteiger zieht gegen SV Waldzell klar den Kürzeren

Details Sonntag, 20. August 2023 14:12

Zum Saisonauftakt der 1. Klasse Süd-West stand ein überaus interessantes Match auf dem Programm. Denn in der Begegnung zwischen dem TSV Aurolzmünster und dem SV Waldzell trafen die Meister der beiden letzten Saisonen der 2. Klasse West aufeinander. Der aktuelle Champion aus Aurolzmünster ist ungemein heimstark und wollte sich mit einem "Dreier" der neuen Liga vorstellen. Doch nach zwölf Siegen in den letzten 13 Heimspielen zog der TSV mit 1:4 klar den Kürzeren und musste das Antiesenstadion erstmals seit 4. Juni 2022 als Verlierer verlassen. Der SVW hingegen hatte beim Comeback von Trainer Daniel Hauser - der Coach hatte mit den Waldzellern in der vorletzten Saison den Meistertitel erobert und sich dann eine Auszeit genommen - Grund zur Freude und knüpfte an das ordentliche Frühjahr, mit 20 gesammelten Punkten, an.

TSV-Kapitän versenkt Freistoß

Vor rund 200 Besauchern fanden die Gäste gut ins Spiel und verzeichneten den besseren Start, die Hauser-Elf konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen, im Gegenteil. Entgegen dem Spielverlauf durfte sich der Aufsteiger nach knapp 20 Minuten über die Führung freuen, als Christoph Penninger sich den Ball zu einem Freistoß zurechtlegte und der Kapitän die Kugel aus rund 25 Metern über die Mauer ins kurze Eck setzte. In den folgenden Minutenn kam die Heimelf von Meister-Trainer Sebastian Zinnöcker zu zwei weiteren gefährlichen Freistoßsituationen, konnte diese aber nicht nutzen.

Hauser-Elf dreht Spiel mit drei Toren binnen sieben Minuten

Nach einer halben Stunde nahmen die Gäste den verlorenen Faden wieder auf, drehten das Match und stellten binnen sieben Minuten mit drei Toren die Weichen auf Sieg. Zunächst kombinierten sich die Waldzeller sehenswert durch das Zentrum, Bernhard Hierandtner schlug einen Lochpass und Walter Erhart brachte das Spielgerät im langen Eck unter. Kurz danach glänzte der Assistgeber auch als Torschütze, als Hierandtner ideal freigespielt wurde, der 22-Jährige aus rund 25 Metern abzog und TSV-Schlussmann Florian Augustin überraschte. Drei Minuten später durfte sich auch der zweite Erhart-Zwilling als Torschütze feiern lassen - nach einem Foul an Florian Schwendmaier vewandelte Kapitän Philipp Erhart den fälligen Elfmeter. Kurz vor der Pause hätten die Gäste den Sack zumachen können, alleine vor dem Aurolzmünsterer Kasten scheiterte Schwendmaier jedoch an Goalie Augustin.

Cleverer SVW lässt in Halbzeit zwei nichts anbrennen

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Weilhartner agierte die Hauser-Elf überaus clever. Die Waldzeller standen im zweiten Durchgang etwas tiefer, stützten sich auf eine kompakte Defensive und ließen nicht viel zu. Der SVW verwaltete das Ergebnis, schaltet aber des Öfteren schnell um, spielte den einen oder anderen Konter jedoch nicht konsequent zu Ende, weshalb die Zuschauer in den zweiten 45 Minuten kaum klare Chancen zu sehen bekamen. In der Nachspielzeit zappelte der Ball dann aber noch einmal in den Maschen. Nach einem vermeintlichen Foul an Schwendmaier zeigte der Unparteiische überraschend auf den Punkt - Philipp Erhart ließ sich nicht beirren, verwertete auch den zweiten Strafstoß und besiegelte den 1:4-Endstand.

Daniel Hauser, Trainer SV Waldzell:

"Die Vorbereitung war durchwachsen und haben darum nicht gewusst, wo wir stehen. Zudem ist es nicht einfach, im ersten Match gegen einen - zudem ungemein heimstarken - Aufsteiger antreten zu müssen. Meine Mannschaft ist aber sehr diszipliniert aufgetreten und konnte einen hochverdienten Sieg feiern. Ich bin mit der Leistung und dem Ergebnis überaus zufrieden und hoffe, dass wir auch bei der Heim-Premiere, am kommenden Samstag gegen Jeging, punkten können".

