Fünftes Spiel in Folge ungeschlagen! SK Kammer 1b prolongiert positive Serie

In der 19. Runde der neuen 2. Klasse 1b trafen die zweiten Mannschaften des SK UEBEX LED Kammer und der Union Unis Gschwandt aufeinander. Im Duell zwischen dem Tabellensiebenten und dem Fünftplatzierten war ein enges Match zu erwarten, zumal beide Teams 2023 noch keine Niederlage einstecken mussten. Nach einem souveränen 3:0-Auswärtssieg im Hinspiel behielten die Mannen von Trainer Günther Illy auch am Samstagnachmittag mit einem 3:1-Erfolg die Oberhand und sind seit nunmehr fünf Spielen ungeschlagen. Die Union hingegen musste drei Wochen nach einem 5:2-Sieg gegen Schärding in der Rückrunde den Platz erstmals als Verlierer verlassen.

Gäste mit Blitzstart - Illy-Elf dreht Spiel

Die aggressive Gästeelf voin Trainer Hannes Spindler verzeichnete den besseren Start und schlug daraus nach wenigen Minuten Kapital, als Bastian Grill nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle war. Die Hausherren taten sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden, das Gegentor war für den SK aber der Weckruf. Nach einer Viertelstunde machte die Illy-Elf den Rückstand wett. Nach einer Balleroberung der Heimischen im Mittelfeld, war es Manuel Mayr, der auf 1:1 stellte. Nach dem Ausgleich nahm das Spiel der Hausherren Fahrt auf. Das Kammerer 1b-Team erarbeitete sich ein Übergewicht und drehte die Partie nach 35 Minuten. Nach einem weiten Ball zog Belmin Cavalic knapp innerhalb des Strafraumes ab, die Neuerwerbung aus Mondsee versenkte die Kugel zum 2:1-Halbzeitstand.

Entscheidung in Minute 84

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Laimer hatte die Illy-Elf Spiel und Gegner fest im Griff. Die Heimischen dominierten über weite Strecken das Geschehen, konnten die eine oder andere Chance aber nicht nutzen. Die Union war in Durchgang zwei bemüht, das Blatt zu wenden und startete einige Angriffe, an der Strafraumgrenze war für die Gäste aber zumeist Endstation, kam die Spindler-Elf im zweiten Durchgang zu keinem einzigen nennenswerten Abschluss. Das Match blieb aber spannend, ehe in Minute 84 die Entscheidung fiel, als Kapitän David Habring mit einem sehenswerten Seitfallzieher den 3:1-Sieg des SK Kammer fixierte.

Günther Illy, Trainer SK Kammer 1b:

"Wie in den letzten Spielen hatten wir auch heute in der Anfangsphase Probleme und sind früh in Rückstand geraten. Dann hat meine Mannschaft aber zusehends zu ihrem Spiel gefunden und die Partie noch vor der Pause gedreht. Gegen zunächst starke Gäste konnten wir letztendlich einen verdienten Sieg feiern und die positive Serie fortsetzen. Aktuell steht mir nahezu der gesamte Kader zur Verfügung, weshalb in der Rückrunde auch die Leistungen passen".

