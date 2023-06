Union Peuerbach Juniors finden zum Saisonausklang wieder in die Spur

Details Samstag, 10. Juni 2023 17:38

Am allerletzten Spieltag der 2. Klasse 1b - die im letzten Sommer aus der Taufe gehobene Liga wird nach nur einem Jahr zu Grabe getragen - kreuzten die Union Peuerbach Juniors und die Union Unis Gschwandt 1b die Klingen. Im Duell zweier Nachbarn aus dem Niemandsland der Tabelle ging es in der Guntamatic Arena um die berühmte "Goldene Ananas". Nach zwei Pleiten Stück fand die Heimelf von Coach Ernst Würzl zum Saisonausklang wieder in die Spur und behielt nach einem klaren 3:0-Erfolg im Hinspiel am Samstagnachmittag mit dem gleichen Ergebnis die Oberhand. Die zweite Mannschaft aus Gschwandt hingegen musste vier Tage nach einem 0:5-Debakel bei Meister Pettenbach abermals eine empfindliche Niederlage einstecken und zog im Frühjahr zum sechsten Mal den Kürzeren.

Torlose 45 Minuten

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Ozabor bekamen die Zuschauer über weite Strecken ein ausgeglichenes und offenes Match zu sehen, wenngleich die Heimischen in Halbzeit eins mehr Ballbesitz verzeichneten. Nach rund einer halben Stunde fand die Würzl-Elf auch die erste dicke Chance vor, Gästegoalie Martin Rimpf machte jedoch einen Schuss aus kurzer Distanz mit einer tollen Parade unschädlich. Kurz vor die Pause hatte die Gästeelf von Trainer Hannes Spindler die Führung vor Augen, alleine vor dem Peuerbacher Kasten fand Isaac Ortner aber in Torwart Miguel Ribeiro Teixeiro seinen Meister. Wenig später ging es torlos in die Kabinen.

Wolfsteiner schnürt binnen 180 Sekunden Doppelpack

Nach Wiederbeginn fanden die Hausherren gut ins Spiel, setzten immer wieder Akzente und konnten vor allem über die Flügel Torgefahr erzeugen. Nach rund 55 Minuten erzwangen die Peuerbacher mit einem Doppelschlag die Vorentscheidung. Nach einer weiten Flanke von rechts scheiterte Moritz Wolfsteiner mit einem Kopfball zunächst an Keeper Rimpf, ehe der Offensivspieler die Kugel im zweiten Versuch versenkte. 180 Sekunden später durfte sich die Neuerwerbung aus Stroheim zu einem Doppelpack beglückwünschen lassen, als Wolfsteiner auf 2:0 stellte. Die Spindler-Elf gab sich noch nicht geschlagen, wenngleich die Hausherren die feinere Klinge führten. In der Schlussphase tauchte der eingewechselte Christoph Berger vor dem Peuerbacher Gehäuse auf, das 19-jährige Gschwandter Eigengewächs scheiterte jedoch an Goalie Ribeiro Teixeiro. Kurz danach war die Messe gelesen, als Adriano Sumanovac einen strittigen Elfmeter zum 3:0-Endstand verwandelte.

Michael Hintenaus, Sektionsleiter Union Gschwandt:

"Der Peuerbacher Sieg war verdient, das Ergebnis ist jedoch zu hoch ausgefallen. Seit geraumer Zeit richten wir den Fokus auf die Relegation und setzen im Duell mit Gunskirchen alles daran, die Liga zu halten. Sollten wir die Oberhand behalten können, wird unsere zweite Mannschaft, aufgrund der bevorstehenden Auflösung der 1b-Liga, in der nächsten Saison vermutlich in der 2. Klasse Süd an den Start gehen. Wenn wir aber, was wir uns nicht wünschen, den Gang in die Bezirksliga antreten müssen, wird das 1b-Team am normalen Reserve-Bewerb teilnehmen".

