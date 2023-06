Neunter Sieg im Frühjahr! Union Pettenbach 1b setzt sich Meister-Krone auf

Details Freitag, 02. Juni 2023 19:59

In der 2. Klasse 1b kreuzten im Top-Spiel der vorletzten Runde die Union Sparkasse Pettenbach 1b und die SK Bad Wimsbach Juniors die Klingen. Nach vier Siegen in Serie fehlte dem Tabellenführer nur noch ein Punkt, um im Titelkampf den Sack zuzumachen. Doch die auf eigener Anlage noch ungeschlagene Tiefenthaler-Elf war gewarnt, zumal die Grün-Weißen nach Verlustpunkten das stärkste Auswärts-Team der Liga sind. Nach einem 3:0-Erfolg im Hinspiel behielten die Almtaler auch am Freitagabend mit 1:0 die Oberhand und krönten sich im zehnten Rückrundenmatch mit dem neunten Sieg zum Meister. Auch die Juniors absolvierten eine erfolgreiche Saison, die Mannen von Coach Helmut Winitzky verabschiedeten sich jedoch mit der zweiten Pleite binnen Wochenfrist in die Sommerpause.

Riedler trifft zwei Mal Aluminium

Vor rund 150 Besuchern startete die Tiefenthaler-Elf entschlossen ins Match und hatte schon in der Anfangsphase zwei Mal die Führung vor Augen, Tobias Riedler hatte aber zwei Mal Pech, das 20-jährige Pettenbacher Eigengewächs traf bei zwei Möglichkeiten nur die Latte bzw. die Stange. In der ersten Halbzeit bestimmten die Almtaler das Geschehen, im letzten Drittel fand der Tabellenführer aber zumeist nicht die richtigen Lösungen. Die Gäste agierten taktisch geschickt, lauerten auf Konter und setzten ab und an Nadelstiche, hüben wie drüben waren klare Chancen jedoch Mangelware. Somit ging es nach 45 Minuten torlos in die Pause.

Entscheidung nach 55 Minuten

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Krstic bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen. Auch im zweiten Durchgang verzeichneten die Hausherren den besseren Start. Nach 55 Minuten brandete in der Robex Arena Jubel auf, als Niklas Plakolm einen Corner ausführte, Dejan Plavsic am zweiten Pfosten genau richtig stand, den Ball gekonnt annahm und mit dem zweiten Kontakt versenkte. Nach dem Führungstreffer war die Tiefenthaler-Elf vor allem darauf bedacht, das Ergebnis zu verwalten. Die Pettenbacher starteten zwar den einen oder anderen Angriff, waren mit ihrem Latein am gegnerischen Strafraum aber zumeist am Ende bzw. im Offensivspiel zu ungenau. Die Gäste agierten vorwiegend mit hohen Bällen, konnten mit diesem Rezept den Tabellenführer aber nicht ernsthaft gefährden. Die Union brachte die hauchdünne Führung ins Ziel, fuhr im zehnten Heimspiel den neunten "Dreier" ein und krönte sich mit dem 17. Saisonsieg zum Meister.

Gerhard Tiefenthaler, Trainer Union Pettenbach 1b:

"Ich bin unheimlich stolz auf meine Mannschaft, ein Pauschallob an das gesamte Team zu den großartigen Leistungen. Wir haben uns gegen die starke Konkurrenz aus Gmunden, Sattledt und Bad Wimsbach durchgesetzt, demzufolge ist der Meistertitel auch verdient. Die Bilanz kann sich sehen lassen, denn von den bislang 21 Spielen konnten wir 17 gewinnen und haben nur ein einziges verloren. Zudem ist die Mannschaft sehr jung und führt die E24-Wertung an. Im letzten Sommer war eine Präsenz im oberen Drittel der Tabelle das erklärte Ziel, haben abert schon im Herbst gesehen, dass viel möglich ist. Wir freuen uns schon auf die 1. Klasse, wenngleich einen Stock höher die Luft wesentlich dünner ist und uns eine schwierige Saison erwartet".

