Dank Schützenhilfe aus Alkoven: SC Marchtrenk Juniors schnappen Kirchberg-Thening mit Favoritensieg gegen Sipbachzell den Aufstiegsplatz weg

Die Ausgangslage der SC Marchtrenk Juniors vor dem finalen Spieltag in der 2. Klasse Mitte-Ost kann als eher suboptimal eingestuft werden. Nach zwei Niederlagen gegen die beiden Aufstiegsaspiranten aus Schlüßlberg und Kirchberg-Thening in der Rückrunde, stand man vor dem letzten Spieltag gegen die Union Sipbachzell mit dem Rücken zur Wand. Man musste definitiv siegen und zudem auf Schützenhilfe von den Viktoria Marchtrenk Juniors oder Alkoven hoffen. Zweiteren gelang das Wunder, konnte Alkoven im Parallelspiel Kirchberg-Thening mit 2:1 besiegen. Doch damit nicht genug, erfüllten in anderen Ligen mögliche Aufstiegskandidaten ihre Aufgaben ebenso wenig. Am Ende gelang den SC Marchtrenk Juniors mit einem 2:0 Pflichtsieg gegen Sipbachzell und Schützenhilfe von Alkoven mit 60 Punkten der zweite Platz im Endklassement, was den direkten Aufstieg in die 1. Klasse bedeutete.

Torlose erste Halbzeit

Hochmotiviert ins Spiel gestartet, bemerken die SC Marchtrenk Juniors schnell, dass auch ihre heutige Aufgabe kein Zuckerschlecken werden würde. Mit der Union Sipbachzell steht dem jungen Team von Trainer Helmut Puttinger zwar eines der formschwächsten Teams der Rückrunde gegenüber – ein Last-Minute-Sieg in der Hinrunde hat aber bereits gezeigt, dass ein Erfolg gegen das Team von Michael Hofer kein Spaziergang ist. So sind die Hausherren zwar spielbestimmend, scheitern aber immer wieder entweder am eigenen Unvermögen oder am starken Defensivverbund der Gäste, rund um Toptorhüter Manuel Metzger. So verstreichen die Minuten in Halbzeit eins, in der die Gäste diszipliniert agieren und über schnelle Konter gefährlich werden wollen. So fällt weder auf Seiten der Marchtrenker, noch der Sipbachzeller in den ersten 45 Minuten ein Treffer, weshalb Schiedsrichter Christoph Desch die Mannschaften beim Stand von 0:0 in die Kabinen bittet.

Anderes Gesicht in Halbzeit zwei

Das 0:0 im Parallelspiel zwischen Alkoven und Kirchberg-Thening dürfte Motivation genug sein, damit die Heimischen in der zweiten Hälfte nochmal aufs Gaspedal drücken. Man versucht fortan mit der Viererkette noch höher zu stehen, bei Ballgewinn blitzschnell vors Tor der Sipbachzeller zu kommen und diese in ihrer eigenen Hälfte einzuschnüren. Die Taktik trägt in Minute 53 Früchte. Der als Sportkoordinator und Spieler in Doppelfunktion agierende Dominik Hamader vollendet acht Minuten nach der Halbzeitpause eine Flanke per Volley sehenswert ins Netz. Das 1:0 gegen jenen Club, für den er in der vergangenen Rückrundensaison selbst noch aufgelaufen ist. Nur vier Minuten später kann das Heimteam in Persona von Noah Flotzinger auf 2:0 erhöhen. Sechs Minuten später folgt schließlich jene Nachricht, welche das halbe Stadion zum Raunen bringt. Alkoven führt gegen Kirchberg-Thening! Die SC Marchtrenk Juniors, fortan mit mindestens einem Auge auf dem Live-Ticker des Parallelspiels, gehen es in der Folge offensiv etwas ruhiger an, obgleich man weiterhin mehr Ballbesitz und Spielanteile als der Gegner verzeichnen kann. Es gilt den Sieg möglichst über die Zeit zu bringen und währenddessen Alkoven die Daumen zu drücken. Nach 90 Minuten besiegen die SC Marchtrenk Juniors die Union Sipbachzell mit 2:0.

Zahlen und Fakten

Indes ist auch in Alkoven Abpfiff und der zuvor als kühne Traumvorstellung eingestufte Aufstieg plötzlich Realität. Als zweitbester Zweitplatzierter aller 2. Klassen qualifiziert man sich direkt für die 1. Klasse. Mit 60 Punkten aus 19 Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen schafft das junge Team in ihrer Debütsaison den Schritt nach oben. Für Sipbachzell endet mit der Niederlage eine ernüchternde Saison, wird man auf den letzten Metern noch von Steinhaus eingeholt und rangiert schlussendlich auf dem 12. Tabellenplatz.

Details

