SV Schlüßlberg ist Meister: Lindenbauer-Elf besiegt die Viktoria Marchtrenk Juniors nach frühem Rückstand souverän

Details Sonntag, 09. Juni 2024 23:59

Es sollte die Kirsche auf der Sahnetorte werden, die Krönung einer glanzvollen Saison. Der Sportverein Schlüßlberg bittet am finalen Spieltag der 2. Klasse Mitte-Ost die ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk Juniors auf heimischem Boden zum Tanz. Nach einem Sieg im wegweisenden Spiel gegen Kirchberg-Thening, hatte es die Lindenbauer-Elf am heutigen Sonntag in der eigenen Hand, würde man sich mit einem Sieg den Meistertitel schnappen. Der große Coup gelang, kam man nach einer frühen Führung in der ersten Spielminute eindrucksvoll zurück und wickelte mit einem 5:1 Sieg den Meistertitel in trockene Tücher.

Früher Rückstand, perfekte Antwort

Schiedsrichter Martin Bischof pfeift die Begegnung an, ehe es keine 60 Sekunden dauert bis der Ball das erste Mal den Weg ins Netz findet. Doch zur Überraschung aller sind es die Gäste aus Marchtrenk die den ersten Nadelstich setzen und den Heimischen damit einen gehörigen Nackenschlag verpassen. Zeteny Cseke dringt von links in den Strafraum ein, nützt die erste Möglichkeit des Spiels und stellt auf 0:1 aus Sicht des Heimteams. Nur wenige Minuten später der nächste Rückschlag. Nach einem Foul im gegnerischen Strafraum zeigt Schiedsrichter Bischof auf den Punkt. Elfmeter für Schlüßlberg und die Möglichkeit zum Ausgleich! Paul Sturm tritt an… und scheitert am Marchtrenker Schlussmann Julian Selthafner! Doch wie es sich für eine Meistermannschaft gehört, lässt man sich davon nicht weiter beirren. Der folgende Eckball senkt sich wunderbar in den Strafraum, in dem Florian Winkler am höchsten steigt und zum Ausgleich einköpft. Der Jubel ist groß und die Hausherren scheinen Blut geleckt zu haben. Denn nur vier Minuten später wird nachgelegt. Alexander Kaser bedient per Diagonalball Maximilian Daxl, der nicht lange fackelt und die Kugel zum 2:1 im Gästegehäuse unterbringt. In Minute 28 ein ähnlicher Angriff. Wieder setzt Alexander Kaser Maximilian Daxl per Diagonalball ein, dieser entscheidet sich dieses Mal querzulegen, findet Xaver Falzberger, der den Ball über die Linie drückt. 3:1 für den SV Schlüßlberg. Noch vor der Pause gelingt die Vorentscheidung. Der Marchtrenker Torwart leistet sich eine grobe Unkonzentriertheit, Youngster Xaver Falzberger kann daraus Profit schlagen und schnürt seinen Doppelpack. Mit dem Stand von 4:1 geht es in die Halbzeitpause.

Sieg verwaltet, Meistertitel eingetütet

In Halbzeit zwei ist die Prämisse der Heimmannschaft ganz klar. Hinten nichts mehr zulassen, vorne wenn möglich weitere Tore nachlegen und vor allem den Meistertitel nicht mehr aus der Hand geben. Das gelingt, bleiben die Gäste aus Marchtrenk auch in der zweiten Halbzeit größtenteils ungefährlich. Anders die Heimelf, die in Minute 71 in Persona des überragenden Alexander Kaser den Schlusspunkt setzt. Nach einem Steckpass von Maximilian Daxl kann der eingewechselte Philip Saloschnig im Strafraum der Gäste nurmehr per Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter überlässt das Team schließlich jenem Spieler, der am heutigen Tage sein Abschlussspiel absolviert. Mit einem satten Schuss ins rechte Eck verabschiedet sich Alexander Kaser standesgemäß und stellt auf 5:1 für Schlüßlberg. Danach passiert nicht mehr viel, bleiben in einer sehr fair geführten Partie ohne gelbe Karten auch in der Schlussphase größere Aufreger aus. Am Ende bejubelt der SV Schlüßlberg einen mehr als verdienten 5:1 Sieg über die ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk Juniors.

Zahlen und Fakten

Der Sieg beschert dem SVS den Meistertitel und den Aufstieg in die 1. Klasse. Das Team von Trainer Roland Lindenbauer beendet die Saison mit 62 Punkten aus 26 Spielen; 20 Siegen stehen zwei Unentschieden und vier Niederlagen gegenüber. Man darf gespannt sein, wie sich das Team in der kommenden Saison eine Spielklasse höher schlagen wird. Im Umkehrschluss beenden die ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk Juniors ihre erste Saison außerhalb der 1B-Ligen auf dem letzten Tabellenplatz. Dennoch konnten in dieser Saison drei Siege eingefahren werden, auf denen für die Saison 2024/25 aufgebaut werden kann.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.