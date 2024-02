Union Haag/Hausruck peilt Wiederaufstieg an

Details Mittwoch, 21. Februar 2024 17:23

Nachdem die Union Haag/Hausruck in der vergangenen Spielzeit als Vorletzter den bitteren Gang in die 2. Klasse Mitte-West hinnehmen musste, zählt die Mannschaft von Coach Bela Koplarovics nach der absolvierten Hinrunde zu den Top-Teams dieser Liga. Aus 13 Runden konnten die Haager ganze 31 Punkte sammeln, mussten den Platz nur zweimal als Verlieren verlassen und sich damit in der Tabelle nur dem Ersten, der Union Bruckmühl, nach der Herbstsaison geschlagen geben. LIGAPORTAL blickt mit Dominik Kaltenecker, dem Sektionsleiter der Grün-Weißen, auf die erste Saisonhälfte zurück.

Zehn Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden – Bilanz spricht für sich

Die Union Haag/Hausruck absolvierte eine starke Hinrunde, spielte gegen den späteren Herbstmeister, der Union Bruckmühl, unentschieden und zog nur zweimal, nämlich gegen die Bad Wimsbach Jrs. (3:4) und der Union Weibern (0:3) den Kürzeren. In den restlichen zehn Partien der Hinrunde ging die Mannschaft von Übungsleiter Bela Koplarovics immer als Sieger vom Platz. Mit Emir Muminovic stellen die Grün-Weißen zudem den Topscorer der Liga, der in der ersten Saisonhälfte ganze (!) 30-mal ins Schwarze traf. Mit dem Abschneiden zeigt sich Kaltenecker "happy": „Grundsätzlich war das Ziel, dass wir uns nach dem Abstieg wieder fangen und die Mannschaft stabilisieren, klar war es dann auch ein Wunsch, dass wir vorne mit dabei sind und sind froh darüber, dass es schlussendlich auch auf Anhieb so klappte.“

Keine größeren Kaderveränderungen

In Haag gab es zur Winterübertrittszeit keine größeren Veränderungen des Kaders: „An sich haben wir am Transfermarkt nicht viel gemacht, obwohl es in der offiziellen Transferliste vielleicht etwas anders ausschaut. Im Endeffekt kommt ein verliehener Spieler (Anm: Enes Dikbayir) zurück nach Haag, worüber wir uns sehr freuen. Zudem schließen sich drei weitere Spieler (Anm: Arda Önen, Adel Hadzic und Alexander Förster) unserem Verein an, wobei wir nicht genau wissen, ob sie in der Kampfmannschaft oder Reserve zum Einsatz kommen“, so Kaltenecker. Mit Marius Fanatan (SV Krenglbach) verlässt zudem ein Kicker den Verein. „Was uns aber besonders freut ist, dass Gerald Lindlbauer ein Comeback gibt, damit bekommen wir einen erfahrenen Defensivspieler zurück“, so der Sektionsleiter weiter.

Trainingswoche in Haag geplant – drei Testspiele bereits absolviert

Drei Vorbereitungsspiele absolvierten die Haager bereits: Meggenhofen – Haag 5:0, Taufkirchen/Michaelnbach – Haag 4:5 und in der letzten Woche besiegte man die Union Buchkirchen aus der 1. Klasse Mitte klar mit 5:1. Bei der Union Haag verzichtet man übrigens auf ein Trainingslager, stattdessen steht für die Koplarovics-Elf von Donnerstag bis Samstag ein "Trainingswochenende" mit Testspiel, Teamabend, usw. in Haag am Programm.

Sofortiger Wiederaufstieg ist kein „Muss“, darf aber passieren

Der Tabellenzweite will in der Rückrunde "voll angreifen" und so lange wie möglich vorne mitspielen. Kaltenecker: „Das Ziel ist klar, dass wir bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielen, falls es nicht funktioniert, bricht für uns aber auch keine Welt zusammen. Langfristig wollen wir wieder mehr auf die jungen Spieler bauen und diese an die Kampfmannschaft heranführen.“

