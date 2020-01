Neuer Trainer in Roitham

Details Freitag, 17. Januar 2020 18:17

Im Vorjahr war der SV Roitham in der Gruppe Süd aktiv und lange Zeit im Aufstiegskampf präsent, nach einer mäßigen Rückrunde reichte es aber nur zum fünften Rang. Im letzten Sommer wechselten die Roithamer in die 2. Klasse Mitte-West, tun sich in der neuen Liga aber bis heute schwer und überwintern als Siebenter lediglich im Niemandsland der Tabelle. Nach der Trennung von Esad Mahmutovic trägt 2020 am Traunfall ein neuer Trainer die Verantwortung.

Mario Rak trägt im neuen Jahr die Verantwortung

Nach einer eher durchwachsenen Herbstsaison wurde noch vor dem letzten Hinrundenpiel vom amtierenden Vorstand eine sportliche jedes einzelnen Spielers und des Trainers durchgeführt. Hier stellte sich schnell heraus, dass der Traditionsverein sich sportlich neu orientieren muss. Trainer Esad Mahmutovic wurde vorzeitig beurlaubt. Bei den letzten Trainings und dem letzten Duell vor der Winterpause betreute Präsident Dieter Grafinger die Mannschaft interimistisch. Gleich nach dem Spiel gegen BW Stadl-Paura wurde mit der aktiven Trainersuche begonnen und aus einer größeren Bewerberrunde ein erfahrener Coach gefunden, der allen Anforderungen des SV Roitham entspricht und der sich auch in der vereinseigenen Philosophie, die Anfang 2019 eingeführt wurde, wiederfindet. Mario Rak übernahm die Mannschaft und verschaffte sich einen ersten Überblick. Rak war zuletzt beim FC Union Steinerkirchen engagiert, wo er aufgrund der mangelnden Einstellung bzw. geringen Trainingsbeteiligung seine Tätigkeit beendete. Michael Kalcher, seit Herbst 2019 als Sportlicher Leiter aktiv, kommentiert mit Sektionsleiter Hannes Stöttinger die Situation: „Wir sind mit Mario Rak auf einen Trainer gestoßen, der genau in unser Leitbild und Konzept für die Zukunft passt. Er teilt unser Ziel, die Jugend auch in den Erwachsenenmannschaften in den Vordergrund zu stellen und diese jungen Kicker stärker miteinzubinden.“

Zwei fixe Neuerwerbungen

Durch Rak eröffnen sich für den SV Roitham neue Türen und Tore und so ist angedacht, sich punktuell zu verstärken. Es finden laufend Gespräche statt und die Verantwortlichen sind optimistisch, neue Kräfte holen zu können. Als erstes Ergebnis stehen zwei Verstärkungen im Tor fest: Der 23-jährige Maximilian Aitzetmüller fing seit seiner Kindheit bei der Union Pettenbach. Letztes Jahr wurde er für die Herbstsaison an Ried/Traunkreis abgegeben und steht ab der Frühjahrssaison im Roithamer Tor. Auch Talent Denis Mehonic vom ASKÖ Steyrermühl konnte ein Wechsel schmackhaft gemacht werden.

Trainingslager in Porec

Das erste Training findet in der kommenden Woche statt, danach startet die Testpielserie. Am 9. Februar wird in Bad Wimsbach das erste Aufbauspiel, gegen Eberstalzell, ausgetragen. Am 16. Februar geht es gegen Gosau, ebenso in Bad Wimsbach, in das zweite Duell. Danach geht es nach dem Faschingswochenende auf Trainingslager nach Porec, wo die Roithamer sich optimal auf die letzten Spiele und das Frühjahr vorbereiten können. Die beiden letzten Testspiele, am 07. und 13. März, absolviert die Rak-Elf in der SEP Arena Gmunden und trifft dabei auf Aurach und Attnang.

Erfolgreiche Aktivitäten in der Winterpause

Auch abseits des runden Leders war der Verein in der Winterpause nicht untätig. Mit einem erfolgreichen Punschstand beim Christkindlmarkt in Roitham am Traunfall, einer großartigen Haussammlung im Einzugsgebiet und einem hervorragend besuchten Neujahrsball des Fußballklubs waren alle Vereinsmitglieder sehr beschäftigt, um den SVR weiter nach vorne zu bringen. Finanzvorstand Michael Gondosch schwärmt: „Durch den Einsatz aller Funktionäre, Spieler und Mitglieder haben wir unseren Verein im Winter wieder bestens präsentiert und können durch unsere Aktionen kurz vor dem Saisonbeginn noch kleine Sanierungen im Vereinsheim durchführen. Danach freuen wir uns alle wieder auf eine spannende und torreiche Frühjahrsrunde!“

