Neuer Trainer in Stadl-Paura

Sonntag, 27. November 2022

In der vergangenen Saison der 2. Klasse Mitte-West landete der SK Blau-Weiß Stadl-Paura am vierten Tabellenplatz und wollte in der aktuellen Spielzeit im Aufstiegskampf mitmischen. Die Stadlinger konnten dieses Vorhaben aber nicht realisieren, blieben im Herbst unter den Erwartungen und überwintern als siebenter im Niemandsland der Tabelle. "Wir feiern 2023 das 70-jährige Vereinsjubiläum und haben insgeheim gehofft, auch den Aufstieg feiern zu können. Doch schon nach der Hinrunde ist die Saison für uns gelaufen, dementsprechend groß ist die Enttäuschung", erklärt Sportchef Kevin Fromhund, der in der Winterpause einen neuen Trainer verpflichtete.

Kompakte Defensive, aber vorne mit mangelnder Effizienz

Die Blau-Weißen feierten zum Saisonauftakt bei den Wels Juniors einen Sieg und konnten auch im letzten Match des Jahres, gegen Kematen, einen "Dreier" einfahren, in den elf Runden dazwischen musste der SK jedoch fünf Niederlagen einstecken. "Sieht man vom Ausrutscher gegen Bad Schallerbach ab, war die Performance der Defensive ausgezeichnet. Vorne hatten wir jedoch die Seuche am Fuß und sind in etlichen Spielen an der katastrophalen Chancenverwertung gescheitert", spricht Fromhund die mangelnde Effizienz an. Während nur fünf Mannschaften weniger Treffer bejubeln konnten, kassierten lediglich die beiden Top-Teams aus Roitham und Krenglbach weniger Gegentore. "Wir hatten ganz andere Vorstellungen und wollten im Aufstiegskampf ein ernstes Wort mitreden, doch es ist einfach nicht nach Wunsch gelaufen, hat die nötige Konstanz gefehlt", begründet der Sportchef das mäßige Abschneiden. Von sieben Heimspielen konnten die Stadlinger vier gewinnen, zogen in der Fremde aber drei Mal den Kürzeren.

Neuer Trainer

Nach der Klatsche gegen Bad Schallerbach trat Coach Zoltan Korde zurück. Bis zum Ende der Hinrunde betreute Rene Söllinger die Mannschaft interimistisch. "Rene ist in die Bresche gesprungen und hat einen guten Job gemacht. Im Januar wird jedoch ein neuer Chef-Trainer die Verantwortung tragen", spricht Kevin Fromhund die Verpflichtung von Johannes Aigner an. "Aigner war in Vorchdorf tätig und hat das 1b-Team des Bezirksligisten im Sommer zum Meistertitel geführt". Während keine Abgänge zu erwarten sind, ist man in Stadl-Paura bemüht, den kleinen Kader zu erweitern. "Wir wollen den Kader breiter aufstellen und haben diesbezüglich auch schon Gespräche geführt", kündigt Fromhund den einen oder anderen Zugang an.

"Wollen in der nächsten Saison unbedingt aufsteigen"

Aktuell ruht in Stadl-Paura der Ball, ehe am 23. Januar unter dem neuen Übungsleiter das Training wieder aufgenommen wird. Obwohl das Saisonziel schon im Herbst verpasst wurde, möchten sich die Stadlinger in der Rückrunde anständig präsentieren. "Mehr als der dritte Platz ist nicht mehr möglich, aber vielleicht gelingt es uns, den vierten Rang vom Vorjahr zu übertreffen. Auch wenn der Zug schon abgefahren ist, dürfen wir uns im Frühjahr nicht hängen lassen, denn in der nächsten Saison müssen und wollen wir unbedingt aufsteigen. Demzufolge sollten wir in der Rückrunde wieder in die Erfolgsspur finden, um dann im Sommer angreifen zu können", gibt der Sportchef die Richtung vor.